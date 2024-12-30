مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 في هجوم شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده وإصابة 7 بينهم 3 بجروح خطرة، في هجوم للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، فإن الجندي القتيل يدعى أوريئيل بيرتس (23 عامًا) من مستوطنة بيتار عيليت، وكان يخدم في كتيبة “نتساح يهودا” التابعة للواء كفير.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن الهجوم وقع عندما أطلق مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صاروخًا مضادًّا للدبابات على مبنى كان يتمركز فيه الجنود بمنطقة بيت حانون.

وتُعرف كتيبة “نتساح يهودا”، التي تضم القتيل والمصابين، بأنها وحدة مشاة خاصة أُسست عام 1999 بهدف توفير إطار عسكري يلائم الجنود المتدينين من اليهود الحريديم.

وتوفر هذه الكتيبة بيئة تمكن الجنود من الالتزام بالطقوس الدينية، مثل الطعام الحلال (كوشير) والصلوات اليومية. ومع ذلك، تعرضت الكتيبة لاتهامات متكررة باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين خاصة خلال عملياتها في الضفة الغربية، ووثقت تقارير حقوق الإنسان حالات اعتداء جسدي وانتهاكات ضد المدنيين.

يُذكر أن العريف بيرتس هو الجندي رقم 825 الذي يسقط منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وفقًا لما أفادت به صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وأكدت الصحيفة أن الهجوم الذي أدى إلى مقتله جاء في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي في بيت حانون.

وكان جيش الاحتلال قد اجتاح مجددًا شمال قطاع غزة في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في خطوة يرى فيها الفلسطينيون محاولة لتهجيرهم وإقامة منطقة عازلة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الأساسية.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة، في حين تتصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين.