سوريا.. ميساء صابرين أول امرأة تتولى حكم المصرف المركزي

عيّنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الاثنين، ميساء صابرين حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد.

ويأتي هذا التعيين في إطار التغييرات الجذرية التي تشهدها سوريا بعد انتهاء حكم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتتمتع ميساء بخبرة واسعة في المجال المصرفي والمالي، فقبل توليها هذا المنصب، شغلت منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018. كما تولت رئاسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وكانت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي.

وحصلت ميساء على درجتي البكالوريوس والماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، إضافة إلى شهادة المحاسب القانوني.

وأسهمت هذه المؤهلات في تعزيز مسيرتها المهنية، إذ تولت منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، قبل أن تنتقل إلى منصبها الحالي بوصفها أول امرأة تتولى حاكمية المصرف المركزي في سوريا.

وحلت صابرين محل محمد عصام هزيمة الذي عيّنه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في 2021.

وتواجه صابرين في منصبها الجديد تحديات اقتصادية جمة، على رأسها استعادة الاستقرار للعملة السورية التي فقدت أكثر من 97% من قيمتها خلال السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن تركز صابرين في الفترة القادمة على معالجة مشكلة تعدد العملات المتداولة في الأسواق السورية، التي تسببت في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. كما ستعمل على تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية.

يشار إلى أن الليرة السورية تشهد تحسنا ملحوظا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، إذ بلغ سعر الصرف الرسمي نحو 13500 ليرة للدولار، بينما يقترب سعر السوق الموازية من هذا الرقم.