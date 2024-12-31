سوريا.. إدارة العمليات العسكرية تلاحق فلول نظام الأسد في ضواحي دمشق

نشرت إدارة العمليات العسكرية في سوريا العشرات من الجنود في بلدة عدرا بضواحي العاصمة دمشق، بحثًا عن مسلحين موالين لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وشوهد العديد من الرجال أثناء اعتقال أفراد الأمن السوري لهم، ونقلهم بعيدًا في سيارات عسكرية.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن إدارة العمليات قامت، الثلاثاء، بعملية دهم سريعة لملاحقة جماعات مسلحة في حي المزة 86 بدمشق.

حمة أمنية موسعة

وفي سياق متصل، تقوم إدارة العمليات العسكرية بعملية تمشيط واسعة في محافظة اللاذقية على الساحل السوري شمال غرب البلاد، واعتقلت عددًا من فلول النظام المخلوع.

جاء ذلك بعد بلاغات بوجود أفراد تابعين لفلول نظام الأسد يختبئون في هذه المنطقة، ولديهم كميات كبيرة من السلاح والذخيرة.

وتواصل إدارة العمليات العسكرية ملاحقة مثيري الفوضى والفتن وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم بحق الشعب السوري بمحافظات البلاد المختلفة.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قد ذكرت في تقرير نشرته قبل أيام أن بشار الأسد خدع المحيطين به من قادة الجيش والأجهزة الأمنية، وأوهمهم بأن الدعم العسكري الروسي في الطريق إلى دمشق، بينما هرب من العاصمة السورية فجر الثامن من ديسمبر/كانون الأول، وترك أنصاره يواجهون مصيرهم.