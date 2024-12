غزة.. إجلاء عشرات الأطفال والمرضى بالتنسيق مع “الصحة العالمية” لاستكمال علاجهم في الخارج (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن وزارة الصحة في غزة أجْلت عشرات الأطفال والمرضى بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لاستكمال علاجهم في الخارج.

وقبل يومين وصلت مجموعة من الأطفال المصابين ومرضى السرطان إلى مجمع ناصر الطبي ولاحقًا إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي القطاع، ثم سافروا اليوم ضمن برنامج إجلاء الأطفال المصابين والمرضى.

وتنسق منظمة الصحة العالمية كل أسبوع لسفر عدد من الأطفال المرضى عبر مطار ريمون للعلاج خارج فلسطين، لكن عدد المرضى الذي يتم تحويلهم محدود جدا وهو في حدود العشرات.

وفي وقت سابق ذكرت منظمة اليونيسف الأممية في تقرير أن أطفال غزة يواجهون تأخيرا قاتلا في الإجلاء الطبي، وذكرت ملخصا للمتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، في إحاطة صحفية في قصر الأمم في جنيف.

وقال المتحدث في أواخر أكتوبر “يتم إجلاء الأطفال طبيًّا من غزة بمعدل أقل من طفل واحد يوميًّا، وإذا استمرت هذه الوتيرة البطيئة القاتلة، فسوف يستغرق الأمر أكثر من سبع سنوات لإجلاء نحو 2500 طفل يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة”.

وأضاف “نتيجة لذلك، يموت الأطفال في غزة ليس فقط بسبب القنابل والرصاص والقذائف، ولكن لأنهم أيضا -حتى عندما تحدث “المعجزات” وتنفجر القنابل وتنهار المنازل وتتزايد الخسائر، وينجو الأطفال- يُمنعون من مغادرة غزة لتلقي الرعاية العاجلة التي من شأنها إنقاذ حياتهم”.

وقال “هذا العام، في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 7 مايو/أيار، تم الإجلاء الطبي لما معدله 296 طفلًا كل شهر، ومنذ إغلاق معبر رفح في 7 مايو بسبب الهجوم البري هناك، انخفض عدد الأطفال الذين تم إجلاؤهم طبيًّا إلى 22 طفلًا فقط في الشهر”.

2024 has been one of the worst years on record for children impacted by conflict. This cannot be the new normal.

As we look towards 2025, we must do more to turn the tide and save and improve the lives of children.👇 https://t.co/Ne2pMsg7Le

— Catherine Russell (@unicefchief) December 28, 2024