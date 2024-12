جدل واسع بشأن منشورات مؤيدة لفلسطين على حساب “فورد”.. وهذا تعليق الشركة

أثارت تغريدات نُشرت على الحساب الرسمي لشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات على منصة إكس جدلًا واسعًا، بعد أن تضمنت عبارات مؤيدة لفلسطين ومناهضة لإسرائيل.

ونشر الحساب ثلاث تغريدات متتالية جاء فيها “كل العيون على غزة“، و”إسرائيل دولة إرهابية”، و”فلسطين حرة”. وحظيت بتفاعل واسع من مستخدمي المنصة، وحصلت على آلاف من الإعجاب وإعادة النشر والتعليقات.

وجرى تداول التغريدات على نطاق واسع، ومِن بين مَن تفاعلوا معها النائب الديمقراطي ريتشي توريس المعروف بولائه لإسرائيل، الذي أعاد نشرها عبر حسابه على إكس قائلًا “لا بد أن شركة فورد موتور قد تعرضت للاختراق من حركة فلسطين حرة”.

Ford Motor Company must have been hacked by the Free Palestine movement. pic.twitter.com/4VOk1nPy0n

— Ritchie Torres (@RitchieTorres) December 30, 2024