جدل واسع بشأن منشورات مؤيدة لفلسطين على حساب “فورد”.. وهذا تعليق الشركة

أثارت تغريدات نُشرت على الحساب الرسمي لشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات على منصة إكس جدلًا واسعًا، بعد أن تضمنت عبارات مؤيدة لفلسطين ومناهضة لإسرائيل.

ونشر الحساب ثلاث تغريدات متتالية جاء فيها “كل العيون على غزة“، و”إسرائيل دولة إرهابية”، و”فلسطين حرة”. وحظيت بتفاعل واسع من مستخدمي المنصة، وحصلت على آلاف من الإعجاب وإعادة النشر والتعليقات.

وجرى تداول التغريدات على نطاق واسع، ومِن بين مَن تفاعلوا معها النائب الديمقراطي ريتشي توريس المعروف بولائه لإسرائيل، الذي أعاد نشرها عبر حسابه على إكس قائلًا “لا بد أن شركة فورد موتور قد تعرضت للاختراق من حركة فلسطين حرة”.

Ford Motor Company must have been hacked by the Free Palestine movement. pic.twitter.com/4VOk1nPy0n — Ritchie Torres (@RitchieTorres) December 30, 2024

في المقابل، حظيت التغريدات المحذوفة بإعجاب مؤيدي فلسطين. وقالت إحدى المدونات “قد يكون هذا حقيقيًّا، كانت فورد تجسيدًا للحلم الأمريكي بالتصنيع والوظائف، وكانت إسرائيل تنهب أموال الأمريكيين، حرروا فلسطين وحرروا دافعي الضرائب الأمريكيين من إسرائيل“.

وقال الناشط سليمان أحمد “أعطوا موظف فورد (الذي كتب التغريدات) ميدالية ذهبية”.

وقال آخر “يبدو أن الموظف الذي يعمل على الحساب نسي أن ينتقل إلى حسابه الشخصي”.

Ford social media intern from Dearborn, Michigan forgot to switch accounts… pic.twitter.com/TQqHsvEo6w — Geiger Capital (@Geiger_Capital) December 30, 2024

اتهامات بمعاداة السامية

من جانبها، سارعت الصحف التابعة للوبي الإسرائيلي إلى اتهام الشركة الأمريكية بـ”معاداة السامية”، ونشرت صحيفة “أخبار اليهود” تقريرًا قالت فيه “هنري فورد، مؤسس شركة السيارات التي تحمل الاسم نفسه، لديه تاريخ طويل من معاداة السامية”.

بينما كتب دوميساني واشنطن، مؤسس ومدير معهد التضامن الأسود مع إسرائيل، تعليقًا مثيرًا للجدل قائلًا “المؤسس هنري فورد الذي يدعم النازية سيوافق على التدوينات المنشورة”.

وجاءت الاتهامات رغم أن الشركة تعمل في إسرائيل، كما قالت المدونة ديربز، موضحة أنه “في عام 2023 بدأ الجيش الإسرائيلي باستخدام مركبات فورد المدرعة من طراز SandCat Tigris 4×4”.

وأضافت “نُشر العديد منها ضمن الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة فلسطين“.

توضيح شركة فورد

وسارعت شركة فورد إلى إصدار بيان توضيحي نفت فيه صلتها بهذه المنشورات، مؤكدة أن حسابها على منصة إكس تعرَّض للاختراق لمدة وجيزة.

وأضافت الشركة أن التغريدات المذكورة “لم تكن مصرَّحًا بها ولا تمثل آراء شركة فورد للسيارات”، مشيرة إلى أنها تُجري تحقيقًا بالتعاون مع إدارة منصة إكس لمعرفة ملابسات هذا الاختراق.

وفي تعليقه على البيان التوضيحي للشركة، قال جوش سميث “هم لا يمثلون آراء شركة فورد موتور، والتغريدات كانت ‘فلسطين حرة’. شكرًا لإعلامنا بأنكم تدعمون الإبادة الجماعية”.