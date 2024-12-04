الجولاني يظهر في قلعة حلب وسط حشد شعبي (فيديو)

زار زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني قلعة مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر، الأربعاء.

وأظهرت لقطات على تطبيق “تلغرام” تداولتها حسابات للفصائل المعارضة لقطات يظهر فيها الجولاني، المقلّ في إطلالاته العامة، وهو يقف على درج أمام قلعة المدينة التاريخية، وأخرى يحيي فيها عددا من الأشخاص اجتمعوا حوله.

القائد أبو محمد الجولاني في قلعة حلب ..

اللهم إن كان يحمل الخير لكل السوريين فأعنه وكن له وسدد دربه وعمله وأمده بتوفيقك .. وإن كان غير ذلك فاصرفه عنا .. pic.twitter.com/T3gg5BC3bW — أحمد معاذ الخطيب (@Mouaz_AlKhatib) December 4, 2024

وتأتي الزيارة بعد أيام من خروج المدينة بالكامل عن سيطرة القوات الحكومية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع عام 2011.

يذكر أنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في ريف حلب الغربي.

وتقدمت قوات المعارضة سريعا في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، ودخلتها عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة ومواقع مهمة أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.

كما بسطت فصائل المعارضة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، وبالإضافة إلى مدينة سراقب الاستراتيجية.