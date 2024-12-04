“إذا مردناش بالسيف بنرد بالعِلم والمستقبل للشطّار”.. رسالة تحدٍّ قوية من تلميذ في غزة (فيديو)

بإمكانيات محدودة ودون زي مدرسي، ومع استئناف العملية التعليمية لطلاب المرحلتين الأساسية والإعدادية بمدارس مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، جاءت ردود الأطفال، حاملة العديد من الرسائل، لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن حرب إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“المستقبل للشطّار”

وبعبارات عفوية، قال أحد أطفال غزة خلال جولة للجزيرة مباشر “الحمد لله إننا رجعنا نتعلم ثاني بعد سنة وشهرين على الأقل، العلم شيء كثير مفيد”، مؤكّدًا أن “المستقبل للشطّار”.

وتابع “إحنا بنتعلم وكويس كثير إن إحنا بنتعلم، العلم إشي كثير مفيد، ويعني الحرب زي ما تقول نستنا كل حاجة، العلم أهم، صراحة يعني العلم أهم من كل حاجة، العلم مفيد كثير كثير كثير، بعد هذي المدة، إحنا حسينا بقيمة العلم، يعني الصراحة، حتى اللي كانوا ما بيحبوش المدرسة صاروا يحبوها بعد الحرب”.

“غصبا عن كل معتد هنتعلم”.. بإمكانيات محدودة ودون زي مدرسي.. عودة الدوام الوجاهي لطلاب المرحلتين الأساسية والإعدادية بمدارس مواصي #خان_يونس#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/7DPF6XXeZM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 3, 2024

“ما ردناش بالسيف بنرد بالعلم”

وأضاف “بدنا نتعلم غصبًا عن كل معتد، نتعلم رغم أنف كل واحد، هم أصلا ما بدهمش يعني نتعلم، لكن إحنا غصبًا عنهم هنتعلم وهنقرأ، وهنعلو لأعلى المراتب بإذن الله”.

وقال للجزيرة مباشرة “إذا إحنا ما ردناش بالسيف بنرد بالعلم، يعني أنت شايف قوتنا مش زي باقي الدول، عندها سلاح وعندها تطورات كثيرة، من دبابات وطيارات، إحنا الحمد لله معناش غير الله، معناش لا بارود ولا طيارات ولا دبابات، فإحنا بنرد بالعلم”.

“حلمي أصير عالم نووي”

وعن طموحاته وأحلامه، قال “حلمي أني أصير عالم نووي، بحلم تخلص الحرب، عاجل غير آجل، يعني، وهذا إشي مش بإدينا ولا بإيدين أي حدا، هذا بإيد الله”.