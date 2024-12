اغتيال في قلب مانهاتن.. مقتل مدير شركة أمريكية كبرى أمام فندق في نيويورك

قُتل الرئيس التنفيذي لشركة “يونايتد هيلث كير” الأمريكية للتأمين الصحي، براين تومسون، صباح الأربعاء في هجوم مسلح خارج فندق في مانهاتن بمدينة نيويورك، وفقاً لما أفادت به الشرطة.

وأضافت الشرطة أن تومسون البالغ من العمر 50 عاماً أُطلق عليه النار حوالي الساعة 6:45 صباحا بالتوقيت المحلي خارج فندق هيلتون ميدتاون في نيويورك.

وكان من المقرر أن يتحدث تومسون في اجتماع للمستثمرين تعقده الشركة سنوياً لإطلاع وول ستريت على توجهات الشركة وتوقعاتها للعام المقبل.

وذكرت الشرطة أن المهاجم -الذي وُصف بأنه كان يرتدي قناعاً أسود- فرّ سيراً على الأقدام بعد إطلاق النار، ثم استقل دراجة كهربائية متجهاً إلى حديقة سنترال بارك. وأكدت أنه لم يتم القبض على أي مشتبه به حتى ظهر يوم الحادث، مشيرة إلى أنها تراجع الأدلة من مسرح الجريمة، بما في ذلك مقاطع الفيديو.

من جهته، قال عمدة نيويورك إريك آدامز: “يبدو أن الهجوم كان مستهدفاً بوضوح من قبل فرد، وسنقبض عليه”. وأضاف أن الشرطة تقوم بمراجعة الأدلة من مكان الحادث، بما في ذلك تسجيلات الفيديو.

وأوضحت الشرطة أنه تم نقل تومسون إلى المستشفى لكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته. وأضافت أنه على الرغم من أن المسؤولين قالوا إن الهجوم بدا مستهدفاً، إلا أنهم لم يحددوا بعد دافعاً لإطلاق النار.

