اغتيال في قلب مانهاتن.. لحظة مقتل مدير شركة أمريكية كبرى أمام فندق في نيويورك (فيديو)

قُتل الرئيس التنفيذي لشركة “يونايتد هيلث كير” الأمريكية للتأمين الصحي، براين تومسون، صباح الأربعاء، بهجوم مسلح خارج فندق في مانهاتن بمدينة نيويورك، وفقًا لما أفادت به الشرطة.

وأضافت الشرطة أن تومسون البالغ من العمر 50 عامًا أُطلق عليه النار حوالي الساعة 6:45 صباحا بالتوقيت المحلي خارج فندق هيلتون ميدتاون في نيويورك.

وكان من المقرر أن يتحدث تومسون في اجتماع للمستثمرين تعقده الشركة سنويًا لاطلاع وول ستريت على توجهات الشركة وتوقعاتها للعام المقبل.

وذكرت الشرطة أن المهاجم -الذي وُصف بأنه كان يرتدي قناعًا أسود- فرّ سيرًا على الأقدام بعد إطلاق النار، ثم استقل دراجة كهربائية متجهًا إلى حديقة سنترال بارك، وأكدت أنه لم يتم القبض على أي مشتبه به حتى ظهر يوم الحادث، مشيرة إلى أنها تراجع الأدلة من مسرح الجريمة، بما في ذلك مقاطع “الفيديو”.

A normal day in NY.

Surveillance footage capturing the assassination of UnitedHealth CEO Brian Thompson has been released.

💀 The killer wasn't looking for money, this was a mafia-style planned.

👀 It seems like a Stowaway Bolt Action Pistol he (the killer) used.

Then, he… pic.twitter.com/1uPNkRrb6Z

— We Latinos (@we_latinos) December 4, 2024