الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة أسير جديد من غزة (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء، إنه استعاد جثة إيتاي سفيرسكي الذي كان أسيرا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجيش أبلغ أسرته.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جثة سفيرسكي (38 عاما) تم استعادتها في عملية خاصة، ووجّه الشكر لقوات الأمن الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو “قلوبنا محطمة على فقيد أسرة سفيرسكي”، ووصف فقده بأنها “خسارة فادحة”.

وذكر بيان صادر عن منتدى عائلات الأسرى، الذي يمثل عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إن إعادة “جثة إيتاي للدفن اللائق في إسرائيل يقدم خاتمة ضرورية لأسرته”.

وكشف دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه “تم اختطاف ايتاي من كيبوتس بئيري في السابع من أكتوبر الماضي، حيث قتل خلال احتجازه في أسر حماس على يد خاطفيه، وتم احتجاز جثمانه داخل قطاع غزة”.

وتابع قائلا “يشارك جيش الدفاع والشاباك حزن العائلة وسيواصلون العمل لإعادة كافة المختطفين إلى بيوتهم”.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل 6 من أسراه المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة خلال غارة نفذتها طائراته بمدينة خان يونس في فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في تحقيق نشره الجيش مساء الأربعاء على موقعه، بشأن أسباب مقتل 6 أسرى عثر على جثثهم في أغسطس/آب الماضي.