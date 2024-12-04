“المخدرات والنظام”.. تحقيق لـ” الجزيرة 360″ يفوز بذهبية مهرجان الفيلم الإسكندنافي

حصل التحقيق الاستقصائي “المخدرات والنظام” ضمن برنامج “المتحري” والذي انتجته منصة “الجزيرة 360” على جائزة أفضل فيلم تحقيقي في مهرجان الفيلم الإسكندنافي الدولي المقام في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وعُرض التحقيق في حفل افتتاح المهرجان بحضور عدد كبير من صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم.

وبثت منصة الجزيرة 360 بشكل حصري التحقيق الاستقصائي “المخدرات والنظام” الذي أنتجه الزميل جمال المليكي ضمن برنامج المتحري، وكشف من خلاله الأسماء والكيانات المقربة من النظام السوري والمرتبطة بتجارة المخدرات، وسلك مسالك وعرة للوصول إلى مصانع الكبتاغون، كاشفا شبكتهم الكاملة بالمعلومات والتسجيلات الحصرية.

وقام منتج الفيلم بالتحقيق وفق خطين متوازيين، الأول عبر فريق ميداني في الداخل السوري، وآخر تتبع تقاطعات الخيوط التي قد تكشف معلومات عن هذه التجارة، يقوده معد البرنامج لا سيما على الحدود السورية من الداخل اللبناني، إضافة إلى إيطاليا وأماكن أخرى.

وفي الحلقة الأولى من البرنامج التي جاءت تحت عنوان “هل يُدير النظام السوري تجارة الكبتاغون؟”، استطاع فريق التحقيق أن يخترق شبكات إنتاج وتهريب الكبتاغون في سوريا عبر “سليمان غنيجة”، أحد أفراد المخابرات السورية، الذي يعمل على “ترفيق” شحنات المخدرات، إذ كشف “غنيجة” كيف يتم تهريب الشحنات من سوريا إلى اليونان ومصر وليبيا ودول الخليج، بتنسيق كامل بين إدارة مكافحة المخدرات والمخابرات ورئاسة الجمهورية والأمن القومي.

كما تتبع معد التحقيق معامل الكبتاغون على الحدود اللبنانية السورية، وحصل على صور حصرية وخاصة تشكل اختراقا كبيرا لهذه الشبكة، ودليلا جديدا على تورط النظام السوري في إنتاج الكبتاغون.

وأظهرت الصور معملا لإنتاج الكبتاغون في المنطقة الحدودية، حيث تسير عملية التصنيع من خلال آلات تدور ليلا ونهارا دون توقف، إضافة إلى لقاء حصري مع أحد الطباخين في هذا المعمل، وهو يتحدث عن التركيبة الكيميائية للكبتاغون، كاشفا عن وجود معامل كبيرة وصغيرة كثيرة في المنطقة الحدودية لصناعة الكبتاغون، الذي يجري تهريبه إلى أماكن عديدة في العالم ومنها بعض دول الخليج.