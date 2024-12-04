بشار الأسد يرفع رواتب العسكريين بنسبة 50%

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأربعاء، قرارا بإضافة 50% إلى رواتب العسكريين، في خطوة تهدف لدعم قواته في مواجهة هجمات غير مسبوقة تشنها فصائل المعارضة السورية، وأسفرت عن سيطرتها على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية، واشتباكات تشهدها محافظة حماة.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” نص المرسوم الرئاسي الذي يفيد بإضافة “نسبة خمسين في المئة إلى الرواتب المقطوعة النافذة، بتاريخ صدور هذا المرسوم، للعسكريين”، ولا تشمل الزيادة من هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

اشتباكات في حماة

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مدينة حماة في وسط سوريا اشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة، حيث أطلقت القوات الموالية للأسد، الأربعاء، هجوما مضادا لإبعاد الفصائل المعارضة المسلحة التي اقتربت من المدينة بعد أسبوع على بدئها هجوما يعد الأكبر منذ أعوام.

وبعد سيطرتها على عشرات البلدات ومدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية، وصلت الفصائل المسلحة، الثلاثاء، إلى مشارف مدينة حماة الاستراتيجية.

يذكر أن السيطرة على حماة ضرورية لنظام الأسد لتأمين العاصمة دمشق الواقعة على مسافة حوالي 220 كيلو مترا إلى الجنوب.

وشهدت حماة، رابع أكبر مدينة سورية، مذبحة في عام 1982 على أيدي جيش النظام السوري في ظل حكم الرئيس السابق حافظ الأسد لقمع ثورة ضد حكمه في المدينة.

ورغم مرور عقود، لم تلتئم ندوب تلك المذبحة التي دفعت بآلاف السوريين إلى المنفى.

كذلك، شهدت المدينة بعض أكبر التظاهرات في بداية الانتفاضة المؤيدة للثورة عام 2011 التي أشعل قمعها الحرب الأهلية.