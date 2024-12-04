دعوة من حكومة الإنقاذ السورية للعلويين في حماة

دعت إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية التابعة للمعارضة، اليوم الأربعاء، أبناء الطائفة العلوية في ريف حماة إلى الانشقاق عن نظام الرئيس بشار الأسد، والانضمام إلى صفوف “الثورة السورية”.

وأكد البيان الصادر عن الإدارة أن “الوقت قد حان لطي صفحة المعاناة التي تعرض لها الشعب السوري على يد نظام الأسد”، مشددًا على أن “سوريا المستقبل ستكون موحدة لجميع أبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية”.

وأشار البيان إلى أن النظام السوري “استغل الطائفة العلوية ضد الشعب السوري”، مما تسبب وفقا للبيان في “جراح عميقة وانقسامات حادة بين مكونات المجتمع السوري”.

وقال البيان إن “الثورة السورية كلمة جامعة تحت سقف سوريا، تهدف إلى تحقيق الحرية والكرامة والعدالة للجميع”، داعيًا أبناء الطائفة العلوية إلى “الانشقاق عن النظام والانضمام إلى رأس المال الحقيقي لتصحيح أخطاء الماضي”.

وختم البيان بالتأكيد أن التغيير سيكون صعبًا، لكنه دعا العقلاء والحكماء من الطائفة العلوية إلى قيادة هذا التغيير والمبادرة لبناء سوريا جديدة خالية من الظلم والاستبداد.

يأتي البيان في وقت سيطرت فيه الفصائل المعارضة، الثلاثاء، على 18 قرية وبلدة بريف محافظة حماة وسط البلاد، لتصبح على بعد 6 كيلو مترات من مدينة حماة مركز المحافظة.

ودخلت الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل مسلحة تقودها “هيئة تحرير الشام”، يومها السابع، لتمتد باتجاه مدينة حماة.

ومن بين القرى والبلدات التي سيطرت عليها الفصائل، قرى أبو لفة والمستريحة وبيوض وثروت الرهجان وسرحا الشمالية وسرحا الجنوبية إلى جانب بلدة معرشحور الاستراتيجية على تخوم المدينة.