مجزرة جديدة.. عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي لخيام النازحين بمواصي خان يونس (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة عبر الجزيرة مباشر، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 20 وعشرات الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في مواصي خان يونس، فيما أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 25 شخصا في استهداف منزل بمدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في الساعات الأخيرة إلى 45 شهيدا.

وأكد المتحدث محمود بصل أن الوضع في غزة “صعب ومأساوي”، مشيرًا إلى استهداف الاحتلال للمواطنين في مدينة غزة بعد أن طالبهم بالنزوح إليها من بيت لاهيا.

عشرات الشهداء والجرحى إثر استهداف إسرائيلي لمربع سكني في شارع النفق شمال غربي مدينة #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/wUzkuCr5w5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 4, 2024

بدوره، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة للجزيرة مباشر، إن مجزرة المواصي في خان يونس ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة يزعم أنها آمنة، مما يكشف زيف ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في غزة.

وأفاد بأن جيش الاحتلال قصف مخيمات النازحين 213 مرة منذ بدء الحرب على القطاع، مما يؤكد استهداف المدنيين بشكل ممنهج.

وأكد الثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال منع وصول فرق الدفاع المدني لإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء.

تفاصيل قصف المخيم

وفي تفاصيل الهجوم على خان يونس، أفادت وكالة الأناضول بأن طائرة مروحية إسرائيلية قصفت خيامًا للنازحين وغرفًا من الصفيح في مواصي خان يونس، ما أدى إلى اندلاع النيران في المخيم وسقوط ضحايا.

والتهمت النيران عددًا من الخيام وأحرقت غرفًا من الصفيح، فيما سارع السكان لمحاولة إخماد النيران وإنقاذ المصابين.

10 خيام احترقت بمن فيها.. مجزرة مروعة يرتكبها الاحتلال في مخيم للنازحين بـ #خان_يونس#غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ZvVgs4VS5e — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 4, 2024

وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر طبي أن “قتلى مجزرة مواصي خان يونس عبارة عن أشلاء متفحمة وأجساد بلا رؤوس”.

أما جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فقالت إن طائرات الاحتلال استهدفت أيضًا تجمعات للنازحين ومخازن مواد غذائية في المنطقة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بارتفاع حصيلة الشهداء إلى نحو 65 في قطاع غزة منذ صباح اليوم، موزعين كالتالي: 20 شهيدًا في مواصي خان يونس، 25 في منزل بمدينة غزة، 15 في رفح (تم انتشال 8 منهم)، و5 في النصيرات إثر استهداف مباشر للمواطنين.