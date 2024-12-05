أردوغان: مرحلة جديدة في سوريا تتم إدارتها بهدوء

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري بشار الأسد إلى إيجاد “حل سياسي” للوضع في سوريا “بشكل عاجل”، مؤكدًا أن بلاده تعمل على تقليص التوتر وحماية المدنيين في إطار ما وصفه بـ”مرحلة جديدة تتم إدارتها بهدوء في سوريا“.

وقال أردوغان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه “يجب على النظام السوري أن ينخرط بشكل عاجل مع شعبه من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل”، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضافت الرئاسة التركية أن “الرئيس أردوغان أكد أن تركيا تعمل على تقليص التوتر وحماية المدنيين وفتح الباب أمام مسار سياسي، وستستمر في ذلك”، مشددة على أن “النزاع السوري بلغ مرحلة جديدة”.

وفي سياق متصل، بحث أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيًا آخر المستجدات في سوريا، حيث أكد الرئيس التركي دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وبذلها جهودًا للتوصل إلى حل عادل ودائم في سوريا.

وشدد أردوغان على ضرورة ألا تكون سوريا مصدرًا لمزيد من عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن تركيا تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الهدوء في البلد الجار.

مجلس الأمن القومي التركي يؤكد دعم وحدة سوريا

في سياق متصل، أكد مجلس الأمن القومي التركي في بيان ختامي لاجتماعه برئاسة أردوغان، أن تركيا كانت دائمًا تقدم دعمًا قويًا للحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسلامتها، وأنها مستعدة لتقديم كل المساهمات اللازمة في هذا الصدد.

وأوضح البيان أن التطورات الأخيرة في سوريا أظهرت مجددًا ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإضرار بأمن المدنيين وممتلكاتهم، وأن يتوصل النظام إلى تفاهم مع الشعب والمعارضة.

وشدد البيان على أن القوات التركية ستقضي على أي تهديد يستهدف أمن البلاد القومي، مؤكدًا أن تركيا لن تتسامح مع “التنظيمات الإرهابية” التي تحاول استغلال الاضطرابات في سوريا.

يذكر أن تركيا تستضيف نحو ملايين اللاجئين السوريين على أراضيها، وتشترك بحدود طويلة مع سوريا.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض فصائل المعارضة السورية المسلحة اشتباكات مع قوات النظام بمناطق عدة في البلاد، وتمكنت من السيطرة على محافظة إدلب (شمال) ومعظم أنحاء محافظة حلب (شمال)، قبل دخول مدينة حماة (وسط) الخميس.