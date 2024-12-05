الجولاني يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي (فيديو)

حث أبو محمد الجولاني، قائد غرفة عمليات فصائل المعارضة السورية المسلحة، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان مصور، اليوم الخميس، على عدم السماح لقوات الحشد الشعبي بالتدخل في سوريا.

وتضم قوات الحشد الشعبي العديد من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، التي ساندت جيش النظام السوري في حربه مع فصائل المعارضة المسلحة.

وقال الجولاني “هناك الكثير من المخاوف والأوهام التي يظن بها بعض من الساسة العراقيين على أن ما يجري في سوريا سيمتد إلى العراق، وأنا أقول جازما هذا الأمر خاطئ مئة بالمئة”.

“على العراق أن ينأى بنفسه عن الحرب”

وتابع الجولاني قائلا “كما نجح العراق والسيد محمد شياع السوداني أن ينأى بنفسه عن الحرب بين إيران والمنطقة في الآونة الأخيرة، نشد على يده أيضا أن ينأى بالعراق من أن يدخل في أتون حرب جديدة مع ما يجري في سوريا.. في سوريا هناك شعب ثار على هذا النظام”.

وأضاف الجولاني “نرجو ونأمل من الساسة العراقيين، وعلى رأسهم محمد شياع السوداني، أن يقوم بواجبه بمنع تدخل الحشد الشعبي العراقي فيما يجري في سوريا بالوقوف في صف هذا النظام الزائل”.

وأضاف الجولاني أن “المعارضة تريد إقامة علاقات اقتصادية وسياسية استراتيجية مع بغداد في سوريا الجديدة بعد زوال النظام الحالي”.

سيطرة المعارضة المسلحة على حماة

وجاءت مواقف الجولاني، الخميس، في حين تمكنت فصائل المعارضة المسلحة، ومن بينها هيئة تحرير الشام، من السيطرة على مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، بعد أيام من سيطرتها على حلب، ثاني أكبر المدن السورية، في إطار هجوم غير مسبوق بدأته في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان السوداني أكد في اتصال مساء السبت مع رئيس النظام السوري بشار الأسد أن “أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق ويؤثران في الأمن الإقليمي عموما ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط”.

ودعت كتائب (حزب الله)، أحد الفصائل العراقية البارزة الموالية لطهران، سلطات بغداد مطلع الأسبوع إلى إرسال قوات عسكرية إلى سوريا دعما لقوات النظام.

وقال المتحدث باسم كتائب (حزب الله) “لم نقرر بعد إرسال مجاهدينا للمساهمة في ردع هذه الجماعات.. ورأينا أن تبادر الحكومة العراقية إلى إرسال قوات عسكرية رسمية بالتفاهم مع الحكومة السورية”.

وانخرطت كتائب (حزب الله) في النزاع الذي اندلع في سوريا في العام 2011 إلى جانب قوات النظام.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت، الاثنين، إرسال مدرّعات لتعزيز الأمن عند الحدود مع سوريا الممتدة على أكثر من 600 كيلو متر.