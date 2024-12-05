قوات المعارضة السورية تدخل مدينة حماة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، الأربعاء، بدخول قوات المعارضة السورية مدينة حماة وسط سوريا، وذلك بعدما تمكنت من السيطرة على 20 قرية جديدة في المحافظة، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام السوري.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن “قوات المعارضة دخلت مناطق المزارب وسوق الغنم وحي الصواعق في مدينة حماة من الجهة الشرقية”، وبذلك تكون قوات المعارضة قد طوقت مدينة حماة من 3 جهات (الشمال والشرق والغرب)، فيما لم يبق لقوات النظام إلا منفذ واحد باتجاه حمص.

يأتي ذلك في إطار مواصلة فصائل المعارضة، وعلى رأسها “هيئة تحرير الشام”، تقدمها نحو مراكز سيطرة النظام منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من جهته، أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن “الجيش والقوات الرديفة يطردون الإرهابيين من مناطق تسللوا إليها بريف حماة”.

وأفاد التلفزيون السوري بوصول تعزيزات كبيرة لدعم قوات الجيش الموجودة في مدينة حماة، نافيًا صحة دخول ما وصفها بـ”التنظيمات الإرهابية” إلى قرى سهل الغاب في ريف حماة.

وحماة هي المدخل إلى مدينة حمص (من أكبر المحافظات مساحة ولها طريق إلى الساحل وإلى العاصمة دمشق)، وسيطرة فصائل المعارضة على حماة يقربها أكثر من المدن التي تعد حصنا للنظام السوري.

وكانت قوات المعارضة السورية حققت أكبر تقدم لها في سنوات خلال الأسبوع الماضي، واستولت على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، في هجوم مباغت غيّر الوضع الذي كان ساكنا لفترة طويلة على خطوط الجبهة.