المعارضة المسلحة تستقبل منشقين عن جيش النظام السوري في حلب (فيديو)

بدأت المعارضة المسلحة في سوريا باستقبال طلبات المنشقين عن جيش النظام السوري في مدينة حلب، وذلك بعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة كانت تحت حكم النظام.

وفي جولة ميدانية للجزيرة مباشر، شوهد تجمع كبير للجنود المنشقين في أحد أحياء مدينة حلب، حيث ينتظر العشرات دورهم لتسوية أوضاعهم القانونية والحصول على هويات مؤقتة.

وقال أحد العسكريين المنشقين للجزيرة مباشر: “جئنا لتسوية أوضاعنا كعساكر لنعيش حياتنا الطبيعية ونؤمن مستقبل أولادنا. نأمل أن يكون الوضع أفضل”.

وأضاف منشق آخر: “نحن جميعًا إخوة وسوريون وأبناء هذا البلد. تركنا قوات النظام وفضلنا أن نكون مدنيين، وإن شاء الله يدًا بيد سنعيد إعمار البلد”.

من جانبه، أوضح الرائد محمد غنيم، المكلف بتيسير شؤون المنشقين: “بدأنا العمل بالأمس، وأعطينا مهلة 4 أيام للمنشقين، وهي قابلة للتمديد بسبب الأعداد الكبيرة. نمنح المنشقين حماية مؤقتة ونستلم الأسلحة ممن يحملها منهم”.

وكانت إدارة العمليات العسكرية التابعة للقيادة العامة للمعارضة المسلحة قد أعلنت عن بدء استقبال طلبات المنشقين عن النظام السوري في مدينة حلب، مشيرة إلى أن الهدف هو استخراج بطاقات مؤقتة لحمايتهم من الملاحقات القانونية وضمان حقوقهم.

ودعت القيادة العامة منتسبي النظام السابق جميعهم من جيش وأمن وشرطة وقوات رديفة ولجان شعبية للتوجه إلى أقسام الشرطة المحددة، مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية وأسلحتهم وكل ما لديهم من عتاد.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات بين المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في ريف حلب الغربي.

وتقدمت قوات المعارضة سريعا باتجاه مدينة حلب، ودخلتها عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها، كما بسطت سيطرتها على محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها.

واليوم أعلنت المعارضة المسلحة السورية سيطرتها على مدينة حماة بشكل كامل.