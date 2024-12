برنامج الأغذية: القصف المكثف على مخيم زمزم يؤدي إلى تعطيل توزيع الإغاثة (فيديو)

قال برنامج الأغذية العالمي، إن القصف المكثف على مخيم زمزم في شمال دارفور-الذي تم تأكيد المجاعة فيه- يؤدي إلى تعطيل توزيع مساعدات البرنامج الغذائية وتعريض المدنيين وعمال الإغاثة للخطر.

وكشف البرنامج، اليوم الخميس، أن هذه الهجمات تؤدي أيضا إلى تأخير وصول قوافل المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى المخيم، مشيرا إلى أن هذه الإمدادات تشكل السبيل الوحيد لتغيير مسار الأمور فيما يتعلق بمكافحة المجاعة.

وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه البالغ بشأن سلامة المدنيين في المخيم والشركاء على الأرض، وقال “لا يوجد لدى برنامج الأغذية العالمي حاليًّا أي موظفين في المخيم”.

وأشار البرنامج إلى أن قافلة من شاحنات برنامج الأغذية العالمي، وصلت إلى مخيم زمزم في 22 نوفمبر/تشرين الثاني محملة بمساعدات غذائية لنحو 12500 شخص.

وقال إنها أول مساعدات غذائية يقدمها برنامج الأغذية العالمي تصل إلى المخيم منذ أشهر، وغادرت القافلة المخيم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وقد تم توزيع جميع المساعدات الغذائية من تلك القافلة على الأسر.

🆘#SUDAN: Intense shelling in North Darfur’s Zamzam camp – the only place in the world where famine is confirmed – is disrupting the distribution of WFP food assistance and putting civilians and aid workers at risk.

The attacks could delay the arrival of WFP aid convoys that are… pic.twitter.com/SPWWGe9TWW

— World Food Programme (@WFP) December 4, 2024