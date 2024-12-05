برنامج الأغذية: القصف المكثف على مخيم زمزم يؤدي إلى تعطيل توزيع الإغاثة (فيديو)

قال برنامج الأغذية العالمي، إن القصف المكثف على مخيم زمزم في شمال دارفور-الذي تم تأكيد المجاعة فيه- يؤدي إلى تعطيل توزيع مساعدات البرنامج الغذائية وتعريض المدنيين وعمال الإغاثة للخطر.

وكشف البرنامج، اليوم الخميس، أن هذه الهجمات تؤدي أيضا إلى تأخير وصول قوافل المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى المخيم، مشيرا إلى أن هذه الإمدادات تشكل السبيل الوحيد لتغيير مسار الأمور فيما يتعلق بمكافحة المجاعة.

قلق بشأن سلامة المدنيين

وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه البالغ بشأن سلامة المدنيين في المخيم والشركاء على الأرض، وقال “لا يوجد لدى برنامج الأغذية العالمي حاليًّا أي موظفين في المخيم”.

وأشار البرنامج إلى أن قافلة من شاحنات برنامج الأغذية العالمي، وصلت إلى مخيم زمزم في 22 نوفمبر/تشرين الثاني محملة بمساعدات غذائية لنحو 12500 شخص.

وقال إنها أول مساعدات غذائية يقدمها برنامج الأغذية العالمي تصل إلى المخيم منذ أشهر، وغادرت القافلة المخيم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وقد تم توزيع جميع المساعدات الغذائية من تلك القافلة على الأسر.

🆘#SUDAN: Intense shelling in North Darfur’s Zamzam camp – the only place in the world where famine is confirmed – is disrupting the distribution of WFP food assistance and putting civilians and aid workers at risk. The attacks could delay the arrival of WFP aid convoys that are… pic.twitter.com/SPWWGe9TWW — World Food Programme (@WFP) December 4, 2024

تجدد القصف على المخيم

من ناحية أخرى، قال مسعفون وناشطون إن القصف تجدد يوم الأربعاء على مخيم زمزم للنازحين الذي يواجه خطر المجاعة، بعد هدوء مؤقت الثلاثاء إثر هجمات شنتها قوات الدعم السريع يومي الأحد والاثنين.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن 7 أشخاص أصيبوا بعد إطلاق قذائف على المخيم المكتظ بالنازحين، الذي يؤوي نصف مليون شخص على الأقل.

وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر إن القصف بدأ صباح أمس الأربعاء، وبدأت قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني للسيطرة على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مهاجمة المخيم يومي الأحد والاثنين.

نزوح المئات جراء القصف

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، نزوح أكثر من ألفي شخص جراء القصف والهجمات.

وفي أغسطس/آب، أعلن خبراء الأمن الغذائي العالمي أن مخيم زمزم يعاني من المجاعة، وتمكن برنامج الأغذية العالمي منذ ذلك الحين من توصيل بعض المساعدات الغذائية، لكنه قال اليوم إن عمليات التسليم تعطلت.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان “قد تؤدي الهجمات إلى تأخر وصول قوافل المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي المتجهة إلى المخيم.. تلك المساعدات هي السبيل الوحيد لمواجهة المجاعة”.