بمشاركة 100 شركة عربية ودولية.. أحدث الابتكارات الطبية في معرض ميديكير قطر (فيديو)

عرضت أكثر من 100 شركة محلية ودولية أحدث ابتكاراتها في مجال الطب والرعاية الصحية في النسخة الأولى من معرض قطر الدولي للرعاية الصحية “ميديكير قطر 2024”.

وشارك في المعرض مؤسسات صحية وشركات من السعودية وإيطاليا وتركيا وجمهورية التشيك وتنزانيا وأستراليا والنمسا والدولة المضيفة، قطر.

وعٌقد معرض “ميديكير قطر” في الفترة ما بين 3 إلى 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري تحت رعاية وزارة الصحة العامة القطرية بالشراكة مع غرفة قطر.

وأكد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض المنظمة للمعرض، للجزيرة مباشر أن معرض “ميديكير” يمثل منصة مثالية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية.

تقنيات حديثة في المعرض

وكان لتقنيات الذكاء الاصطناعي حضورا بارزا في المعرض، بالإضافة إلى الصناعات الطبية الصديقة للبيئة، والابتكارات التجميلية باستخدام الخلايا الجذعية وغيرها من التقنيات الحديثة.

ومن بين أهداف المعرض تسليط الضوء على التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال استعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات الطبية، والسجلات الصحية الإلكترونية.

كما شمل المعرض جلسات تعليمية وورش عمل معتمدة لتطوير مهارات العاملين في القطاع الصحي ووتعزيز قدراتهم بما يتماشى مع أفضل التطورات التي يشهدها هذا القطاع.