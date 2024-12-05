حماس: نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى بسبب إفشاله التوصل لاتفاق

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن اعتراف جيش الاحتلال بمسؤوليته عن مقتل 6 من الأسرى، يؤكد صحة رواية الحركة وبطلان رواية الاحتلال وتحمله المسؤولية عن التداعيات التي حدثت في حينه.

وفي تعليقها على اعتراف جيش الاحتلال بمسؤوليته عن مقتل 6 من الأسرى، قالت حماس إن نتنياهو مسؤول مباشر عن مقتل عشرات الأسرى، بسبب إفشاله التوصل لاتفاق.

قتلوا بسبب غارة إسرائيلية

وأقّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، بمقتل الأسرى الإسرائيليين وقال إنه “يرجح مقتل 6 من الأسرى في قطاع غزة بسبب غارة شنتها مقاتلاته في فبراير/شباط الماضي.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن استعادة جثث الأسرى في أغسطس/آب الماضي، مشيرا إلى وجود علامات طلقات رصاص على الجثامين.

فشل نظرية نتنياهو

وقالت حماس، إن مقتل المزيد من أسرى الاحتلال على يد جيشهم يؤكّد فشل نظرية نتنياهو تحرير الأسرى بالقوة، وأن الضغط العسكري لا يحرر أسراه بل يقتلهم.

وأكدت حماس في بيانها، مسؤولية نتنياهو عن مقتل عشرات الأسرى، بسبب إفشاله التوصل لاتفاق، وقالت “لا بديل عن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وصفقة تبادل”.

“لم يكن لدى الجيش معلومات”

وكان الجيش قد زعم أن الأسرى قتلوا برصاص آسريهم، لكن التحقيق الذي أُعلنت نتائجه الأربعاء، يقول إنه “وقت الضربة، لم يكن لدى الجيش أي معلومات، ولا حتى شك، بأن الرهائن كانوا في المجمع تحت الأرض أو بالقرب منه”.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أنه “لو توافرت مثل هذه المعلومات، لما وقعت الضربة”.

وقال “من المرجح بشدة أن وفاتهم ارتبطت بالضربة التي وقعت بالقرب من المكان الذي كانوا محتجزين فيه” رغم أن الملابسات الدقيقة لم تتضح بعد.