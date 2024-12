“صيحة تنبيه للمجتمع الدولي”.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية

اتّهمت منظمة العفو الدولية في تقرير، اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزّة، معربة عن أملها بأن يكون هذا التقرير “بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي”.

وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان بالعربية نشرته على موقعها الإلكتروني أن “بحوثها وجدت أدلّة وافية تثبت أنّ إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين في قطاع غزّة المحتلّ”.

وفي تقريرها وعنوانه “بتحسّ إنّك مش بني آدم -الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة“، قالت المنظمة إنّ الأدلة التي جمعتها توثّق فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزّة، بصورة سافرة ومستمرة.

وأضافت المنظمة في تقريرها، أن ذلك جاء “مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع في أعقاب الهجمات المميتة التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023″.

ونقل البيان عن أنييس كالامار، الأمينة العامة للمنظمة، قولها إنّ “تقرير منظمة العفو الدولية يظهر بوضوح أنّ إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدّد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة”.

وقالت إن “هذه الأفعال تشمل قتل الفلسطينيين في قطاع غزّة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي”.

وأعربت كالامار عن أسفها لأن “إسرائيل ظلّت على مدى شهور تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أنَّ قصدها هو تدميرهم المادي”.

وشدّدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على أن النتائج “الدامغة يجب أن تكون بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بدّ أن تتوقف الآن”.

Amnesty International’s new landmark report concludes that Israeli authorities have committed – and still are committing – genocide against Palestinians in the occupied Gaza Strip.

وحذّرت أنييس كالامار من أنّ “الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت تخلّ بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية”، محذّرة إياها من أنها عرضة بالتالي لأن “تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية”.

وناشدت المسؤولة في المنظمة “كل الدول التي تمتلك نفوذا على إسرائيل، وبخاصة أهمّ الدول التي تزوّد إسرائيل بالأسلحة مثل الولايات المتحدة وألمانيا، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التحرّك من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

Distressed and dismayed by reports of as many as seven Palestinian human rights defenders killed by Israeli forces in #Gaza over the weekend. Several seem to have been directly targeted for their life saving work. There must be accountability for these terrible, ongoing crimes.

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) December 3, 2024