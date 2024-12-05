ما العلاقة بين تناول الشكولاتة الداكنة وخطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني؟

خلص باحثون إلى أن تناول قطع من الشكولاتة الداكنة 5 مرات أسبوعيا، مع تجنب تناول شكولاتة الحليب يرتبط بالحد من خطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الباحثين قالوا إن العلاقة بين تناول الشكولاتة وخطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ” مثيرة للجدل”.

وأشار الباحثون إلى أن معظم الدراسات السابقة لم تتطرق إلى الاختلاف بين أنواع الشكولاتة.

وكشف الباحثون أن أنواع الشكولاتة -الداكنة والحليب والبيضاء- تتفاوت في مستويات الكاكاو والسكر والحليب بها؛ مما يؤثر في العلاقة بخطورة داء السكري من النوع الثاني.

دراسات مستمرة منذ فترة طويلة

ومن أجل هذه الدراسة، استخدم الفريق البحثي بيانات من 3 دراسات مستمرة منذ فترة طويلة حول الممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وفحص تحليل استبيانات بشأن معدل تكرار تناول الطعام، يتم إجراؤها كل 4 أعوام، العلاقة بين داء السكري من النوع الثاني وتناول الشكولاتة بصورة عامة.

وتم ذلك لدى 192 ألفا و28 شخصا، إضافة إلى نوع الشكولاتة، داكنة أو بالحليب، لدى 111 ألفا و654 شخصا.

وبلغ متوسط فترة المراقبة في فحص تحليل استبيانات بشأن معدل تكرار تناول الطعام، يتم إجراؤها كل 4 أعوام، 25 عاما.

Eating dark chocolate five times a week could lower type 2 diabetes riskhttps://t.co/RnV5vjFOHv Sent via @updayUK — HEM News Agency (@halfeatenmind) December 5, 2024

ارتفاع مستوى السكر

وفيما يتعلق بالمجموعة التي تم تحليل تناول الشكولاتة لديهم، أصيب 18 ألفا و862 شخصا بداء السكري من النوع الثاني، وهو ما يحدث عندما لا يستخدم الجسد الأنسولين بصورة جيدة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وخلص الباحثون إلى أن الذين يتناولون 28.3 غراما من الشكولاتة، ما لا يقل عن 5 مرات أسبوعيا، ينخفض لديهم احتمال الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 10%، مقارنة بالذين لا يتناولون الشكولاتة مطلقا أو نادرا ما يتناولونها.

وتوصل الباحثون إلى أن خطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بين الأشخاص الذين تناولوا قطعة شكولاتة داكنة خمس مرات أسبوعيا كانت أقل بنسبة 21%.