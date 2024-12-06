كتائب القسام تعلن استهداف 50 جنديا إسرائيليا بعبوة ناسفة جنوبي غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس عن سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من ضمنها استهداف قوة راجلة مكونة من 50 جنديا.

وقالت الكتائب في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق تلغرام إنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 50 جنديا بعبوة مضادة للأفراد بجوار مسجد الفلاح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

“الكمين الثالث”

وأشارت الكتائب إلى أنها نفذت “كمينا ثالثا ضمن الكمين المركب” ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت أن مقاتليها ظلوا ينتظرون تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه “مقتلة الكمين الثالث” رغم شدة القصف الجوي والمدفعي على حي الجنينة بعد تنفيذ الكمينين الأول والثاني.

كما نشرت القسام مقطع فيديو يظهر ما قالت إنه استهداف جنود وآليات إسرائيلية في محور التوغل شرق معسكر جباليا شمال القطاع.

وفي عدة بيانات أخرى نشرتها على تيليغرام، أعلنت الكتائب عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” قرب محطة تمراز وسط مخيم جباليا، وقنص جنديين إسرائيليين في شارع أبو العيش وسط المخيم نفسه.

وذكرت القسام أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتين من طراز “ميركفاه 4” على مفترق الرضيع وسط مدينة بيت لاهيا، إضافة إلى استهداف دبابة أخرى في محيط مسجد التوبة غرب مخيم جباليا.

وأكدت الكتائب أن هذه المعلومات تم تأكيدها بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال.