شاهد: فرد من جيش النظام السوري يعلن انشقاقه وسط السويداء

أعلن فرد من جيش النظام السوري، الجمعة، انشقاقه أثناء وجوده في ساحة الكرامة بمحافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، جنوبي البلاد.

وأكد علاء دعبول، الذي كان مرتديا علم الثورة السورية، رفضه القتال ضد السوريين الآخرين، قائلا “عم يخلونا نقتل بعض ونحن إخوة”.

ودعا الجندي المنشق الجنود الآخرين إلى الانشقاق، مشددا على وحدة الشعب السوري.

#شاهد: عنصر من الجيش السوري يعلن انشقاقه في ساحة الكرامة وسط السويداء في لقاء مع كاميرا السويداء 24، ومراسلنا يؤكد أن المجموعات الأهلية عملت على تأمينه وحمايته.. تفاصيل أكثر حال ورودها.. pic.twitter.com/WwY3FD8TI0 — السويداء 24 (@suwayda24) December 6, 2024

يأتي ذلك بينما أكدت مصادر للجزيرة مباشر انشقاق 40 فردا من قوات النظام وتأمينهم من قِبل أبناء محافظة السويداء.

وفي وقت سابق الجمعة، شهدت السويداء مظاهرة داعمة لاستعادة قوات المعارضة السورية المسلحة مدينة حلب من قوات النظام.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها عبارات “النصر في حلب هو انتصار لكل السوريين الأحرار. نهنئ فرحة السوريين”، و”حلب في قلوب السوريين، دماؤنا ليست رخيصة ولا يمكن التضحية بها للخونة، وقطرة دم قتيل أغلى من مقعد ورئيس”.