جثث متناثرة.. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على سيارة إسعاف في غزة (فيديو)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، النار على سيارة إسعاف كانت متوقفة في محيط مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأظهر مقطع “فيديو” للجزيرة مباشر، سيارة الإسعاف وداخلها السائق، فيما سمعت أصوات طلقات نار باتجاه السيارة المتوقفة ومحاولة السائق الخروج من السيارة.

وفي الأثناء انطلقت طلقات عدة باتجاه إطارات السيارة، وشوهد السائق وهو يعود نحو السيارة، فيما توالى إطلاق النيران من قبل جنود الاحتلال ليصيب زجاج السيارة وكامل السيارة.

قصف محيط المستشفى

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المنازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة.

وذكرت (القناة 14) الإسرائيلية، أن قوات الجيش “قضت على نحو 50 فلسطينيا شمالي قطاع غزة في إطار عملية ركزت على مستشفى كمال عدوان”، على حد قولها.

وأعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، الجمعة، أن المستشفى تعرّض لغارات إسرائيلية عدة منذ الصباح أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية لصحفيين “كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية على الجانبين الشمالي والغربي من المستشفى، مصحوبة بنيران كثيفة ومباشرة.. هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم 4 شهداء من الكوادر الطبية في المستشفى”.

وضع كارثي في المستشفى

ووصفت مصادر طبية، اليوم الجمعة، الوضع داخل مستشفى كمال عدوان ومحيطه في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بأنه كارثي، وأن هناك عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، بينهم 4 من الكوادر الطبية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إنه لم يتبق من الجراحين سوى اثنين من غير ذوي الخبرة لإجراء العمليات للمرضى، واضطروا لبدء العمليات رغم نقص خبرتهم، فيما كان 20 جريحًا يحتاجون إلى رعاية عاجلة.

وأوضح أن الفريق الطبي الوحيد الذي كان يقوم بالعمليات هو الوفد الإندونيسي، وقد تم إجباره على المغادرة إلى نقطة التفتيش، مضيفا أن الإمدادات الطبية على وشك النفاد، وهناك المئات من الضحايا.

وروى المصدر، الذي يعمل داخل المستشفى، أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية على الجانبين الشمالي والغربي من المستشفى، مصحوبة بنيران كثيفة ومباشرة.

◾ صورة…

أعداد كبيرة من جثث الشــهداء في ساحة مستشفى كمال عدوان شمال غزة pic.twitter.com/TdUdtmXlkb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 6, 2024

وقال “ثم فوجئنا بدخول شخصين إلى المستشفى حاملين مكبر صوت، وأمرونا بإخلاء جميع المرضى والنازحين وأفراد الطاقم الطبي، وإجلاء الجميع إلى ساحة المستشفى وإخراجهم بالقوة إلى نقطة التفتيش، ثم عادوا وطلبوا مرافقًا واحدًا لكل مريض ونازح للمساعدة في الإخلاء”.

وأضاف “صدمنا لرؤية المئات من الجثث والجرحى في الشوارع المحيطة بالمستشفى.. الوضع كارثي في شمال غزة، وخاصة في محيط مستشفى كمال عدوان”.