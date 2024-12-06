درعا تشتعل من جديد.. معسكر اللواء 52 ومعبر نصيب مع الأردن في قبضة المعارضة (شاهد)

حصلت الجزيرة مباشر، على صور حصرية تُظهر اقتحام مسلحين محليين معسكر اللواء “52 ميغا” في ريف درعا الشرقي، جنوب سوريا، حيث تمكنوا قبل قليل من السيطرة على أجزاء واسعة منه.

وفي تطور متزامن، أعلنت الفصائل المحلية سيطرتها على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، الواقع شرقي محافظة درعا، مما يعزز قبضتها على المواقع الحيوية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن وزارة الداخلية، إعلانها غلق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري بسبب “الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري”.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد مستمر شهدته درعا خلال الأيام الأخيرة، مع توسع نفوذ المعارضة المسلحة وتراجع قوات النظام في مواقع استراتيجية عدة.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخوض قوات المعارضة اشتباكات مع قوات النظام بمناطق عدة في البلاد، وفي 29 نوفمبر دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وعقب إتمام السيطرة على حلب وإدلب، سيطرت المعارضة، أمس الخميس، على مدينة حماة عقب اشتباكات عنيفة مع النظام.