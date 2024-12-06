شاهد: الثوار في حماة يحتفلون بإسقاط تمثال حافظ الأسد

أسقط عدد من المواطنين السوريين في حماة، تمثال الرئيس السوري السابق حافظ الأسد وسط المدينة، مع أجواء من الفرح والاحتفال عقب انسحاب قوات النظام السوري، وسيطرة قوات المعارضة بالكامل على المدينة.

وعمت مظاهر الفرح المدينة، تزامنًا مع خروج مظاهرات حاشدة في مدينة سلمية، حيث طالب المحتجون بإسقاط النظام السوري، وقاموا بحرق صور بشار الأسد.

وسيطرت المعارضة، أمس الخميس، على مركز مدينة حماة وسط سوريا، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام السوري، وتمكنت المعارضة من التقدم في أحياء المزارب والصناعة والأربعين قبل السيطرة على مركز المدينة.

“إعادة انتشار”

وفي المقابل، أعلن جيش النظام السوري في بيان رسمي أنه “أعاد انتشار” قواته خارج مدينة حماة بعد توغل المعارضة فيها.

وفي تطور لاحق، بسطت الفصائل، بقيادة هيئة تحرير الشام، سيطرتها على مدينة السلمية جنوب غربي محافظة حماة، وهي منطقة تقطنها أغلبية مسيحية.

كما استولت فصائل المعارضة المسلحة على مقر اللواء 66 جنوب غربي المحافظة، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وذخائر، بالإضافة إلى السيطرة على وحدة المدفعية في منطقة الخرسان ومستودعات الذخيرة في منطقة الحمراء.

عودة النازحين

وعلى صعيد آخر، شهدت مدينة حماة عودة أعداد كبيرة من المدنيين الذين نزحوا إلى إدلب بسبب عمليات التهجير القسري التي نفذتها قوات النظام وداعموه في السنوات السابقة.

وفي خطوة بارزة، أخلت المعارضة سجن حماة المركزي، مما أسفر عن إطلاق سراح نحو 3 آلاف معتقل، معظمهم من السجناء السياسيين.