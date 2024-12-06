شاهد: المعارضة السورية تسيطر على الرستن وتلبيسة في ريف حمص الشمالي

أظهرت صور متداولة، اليوم الجمعة، أن قوات المعارضة السورية تمكنت من دخول ريف حمص الشمالي، حيث سيطرت على مدينتي الرستن وتلبيسة بعد اشتباكات مع قوات النظام.

وتعد هذه الخطوة تقدمًا استراتيجيًا للمعارضة، حيث تشكل المدينتان بوابة حمص، وتقعان على طريق “M5” الذي يربط بين حلب ودمشق، مرورا بحماة.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشهد سوريا تصعيدًا في الاشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات النظام في مناطق عدة، ففي 29 نوفمبر، تمكنت المعارضة من دخول مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب بالكامل، مما عزز موقفها الميداني.

السيطرة على حماة

وفي تصعيد جديد، سيطرت قوات المعارضة، أمس الخميس، على مدينة حماة بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام، في خطوة تعد استمرارًا للتقدم العسكري الذي بدأته المعارضة في نهاية نوفمبر.

ومع بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي، أطلق الجيش الوطني السوري عملية “فجر الحرية” بهدف التصدي لمحاولات إنشاء ممر بين مدينتي تل رفعت في محافظة حلب وشمال شرقي سوريا، وأسفرت العملية عن تحرير مدينة تل رفعت من قبضة “قوات سوريا الديمقراطية”، في خطوة اعتُبرت إنجازًا استراتيجيًا.