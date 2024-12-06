“عانينا في مركز الإيواء”.. ثقة السودانية تتحدى الظروف وتعول أسرتها (فيديو)

تحدت الفتاة السودانية (ثقة حامد) ظروف الحرب والنزوح ونجحت في إعالة أسرتها في مدينة القضارف شرقي السودان، عبر صنع المعجنات، وسط صعوبات جمة يعانيها السودانيون النازحون بسبب الحرب المتواصلة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

قالت، ثقة، التي نزحت من العاصمة الخرطوم إلى القضارف، للجزيرة مباشر: “أنا وأسرتي جلسنا في مركز إيواء وعانينا، فأنا أكبر واحدة في أسرتي ولا يوجد مسؤول عنا لأن أبي في الخرطوم.. فعملت بالمعجنات لأنني موهوبة فيها”.

“لم أتمكن من التقدم للامتحان”

وأشارت الشابة “ثقة” إلى أن هناك فاعل خير ساعدها للموهبة التي تتميز بها في صنع المعجنات والمخبوزات، وتبرع لها بفرن وأنبوبة غاز ومستلزمات أخرى، ما ساهم في تسهيل عملها وبيع منتجاتها.

وعن تأثير الحرب عليها، أكدت الفتاة الجامعية، أن الحرب أثرت على حياتها الدراسية، وقالت “بسبب الظروف وعدم توفر المال لم أتمكن من التقدم للامتحان”.

وأشارت إلى أن دفعتها الدراسية قد تجاوزتها في الدراسة، وقالت إنها لهذا السبب فهي تقوم بصنع المعجنات لكي توفر مصروفها اليومي.

ووفق منظمة الهجرة الدولية، فقد تجاوزت أعداد الفارّين من الحرب بالسودان، نحو 14.5 مليون نازح ولاجئ، يوجد منهم نحو 11 مليونا داخل البلاد.