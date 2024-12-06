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عشرات الشهداء والجرحى باستهداف الاحتلال منازل في محيط مستشفى كمال عدوان (فيديو)

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6/12/2024-|آخر تحديث: 6/12/202412:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من المنازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة.

وذكرت (القناة 14) الإسرائيلية، أن قوات الجيش “قضت على نحو 50 فلسطينيا شمالي قطاع غزة في إطار عملية ركزت على مستشفى كمال عدوان”، على حد قولها.

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واستشهد عشرات الفلسطينيين صباح اليوم الجمعة، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في بلدة بيت لاهيا، وبقصف مدرسة للنازحين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وبقصف شمال رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد فلسطينيين، فيما قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف متواصلة منذ ساعات باستخدام “روبوتات” متفجرة في بيت لاهيا وجباليا شمال القطاع.

وقالت المصادر، إن فلسطينيين اثنين استشهدا، جراء انفجار طائرة إسرائيلية “كواد كابتر” أثناء وجودهما في ساحة مدرسة النقب بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع.

غزة جباليا شهداء
تسببت الحرب في استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني، أكثر من 40% منهم من الأطفال (رويترز)

انفجار طائرة “كواد كابتر”

وذكرت أن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وأخرى شرق مدينة رفح جنوب القطاع، فيما اقتحمت مستشفى كمال عدوان وسط إطلاق نار وقصف مدفعي متواصل.

واقتحمت دبابات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة وسط إطلاق نار وقصف مدفعي متواصل وقامت بإفراغه من المرضى والمرافقين، وذلك للمرة الثانية خلال العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال.

طائرات “الأباتشي”

وقالت طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية بوزارة الصحة الفلسطينية إنها انتشلت 3 شهداء عقب استهدافهم من طائرة حربية إسرائيلية في خربة العدس شمالي مدينة رفح.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن طائرات الاحتلال المروحية “الأباتشي” أطلقت النار في أجواء مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت المصادر إن الدبابات الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة في محيط منطقة الصفطاوي شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل لساعات.

مركبة تابعة للأمم المتحدة أمام مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا – 28 أكتوبر (الفرنسية)

الاحتلال يقتحم المستشفى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وطردت الطواقم الطبية والمرضى، واعتقلت عددا كبيرا من الموجودين بداخله.

وذكرت أن قوات الاحتلال نسفت مربعا سكنيا في محيط مستشفى كمال عدوان ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في وقت اقتحمت فيه المستشفى وطردت الطواقم الطبية والمرضى.

وتعرض مستشفى كمال عدوان لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال منذ قرابة الشهرين، منعت خلالها إدخال الدواء أو الطعام، أو طواقم طبية، والإسعاف، وأي خدمات يتطلبها المستشفى.

ويعيش أهالي بيت لاهيا على وقع قصف الاحتلال وإبادة جماعية وتجويع وحصار، واضطر الآلاف منهم إلى النزوح بعد اقتحام جيش الاحتلال لمراكز الإيواء، واشتداد العملية العسكرية المستمرة منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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