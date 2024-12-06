شاهد: اللحظات الأولى لدخول المعارضة السورية مدينة حماة ورد فعل الأهالي

وثقت كاميرا الجزيرة مباشر لحظات دخول فصائل المعارضة السورية مدينة حماة من بوابتها الشمالية وجبل زين العابدين، الخميس، وسط ترحيب الأهالي.

وأظهرت المقاطع المصورة اللحظات الأولى لدخول مقاتلي المعارضة إلى المدينة بعد اشتباكات مع قوات النظام السوري.

وأفاد مراسل الجزيرة مساء الخميس بأن فصائل المعارضة استولت على مناطق استراتيجية في حماة، بما في ذلك جبل زين العابدين، مؤكداً وجود قصف من الطيران الحربي.

وأظهرت اللقطات المصورة دخول قوات المعارضة بآليات عسكرية، وقيادتهم لدبابات يبدو أنهم استولوا عليها خلال العملية العسكرية.

كما أظهرت المشاهد لحظات دخول مقاتلي المعارضة إلى مبنى محافظة حماة، حيث ظهر أحدهم وهو يقول: “الحمد لله الذي منّ علينا هذا الفتح”، مضيفاً: “قادمون يا دمشق”.

وفي أحد الفيديوهات يظهر استقبال الأهالي في حماة مقاتلي المعارضة بالفرح والتكبير.

وكانت فصائل المعارضة المسلحة سيطرت على مركز مدينة حماة (وسط) الخميس، إثر اشتباكات عنيفة مع قوات النظام، حيث بسطت سيطرتها على مركز المدينة بعد توغلها خلال وقت سابق في أحياء المزارب والصناعة والأربعين.

وبدأت حماة تشهد عودة أعداد كبيرة من المدنيين الذين هجّرتهم قوات النظام وداعميه من منازلهم إلى محافظة إدلب في السنوات السابقة.

وبعد إخلاء المعارضة لسجن حماة المركزي، نال 3 آلاف شخص حريتهم، العديد منهم من السجناء السياسيين الذين اعتقلهم النظام.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد، والجمعة دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وعقب إتمام السيطرة على حلب وإدلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة للسيطرة عليها.