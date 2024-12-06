“محمد” يتصدر قائمة الأسماء الأكثر انتشارا في إنجلترا وويلز خلال 2023

تصدّر اسم “محمد” للمرة الأولى، بإحدى صيغ كتابته بالإنجليزية، ترتيب أسماء المواليد الجدد الذكور في إنكلترا وويلز في عام 2023، إذ أُطلِق على أكبر عدد منهم وفقا لبيانات نشرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في بريطانيا الخميس.

وتبوأ “محمد” المركز الأول متقدّما على “نُوا”، بعدما كان في العام السابق في المرتبة الثانية. وحلّ اسم “أوليفر” ثالثا في ترتيب الأسماء التي أُطلقت على المواليد الذكور.

وأوضحت الهيئة أن اسم “محمد” أُعطِي لـَ 4661 مولودا جديدا عام 2023.

ويواصل اسم “محمد” الحلول بين المراكز العشرة الأولى منذ عام 2016، وفي حال احتساب صيغ كتابته المختلفة باللغة الإنجليزية، يتبين أنه حصل على المركز الأول أكثر من مرة، كما في 2009 و2014 و2019 و2022.

عدة صيغ للأسم بالإنجليزية

وفي حين تربّعت صيغة Muhammad في رأس الترتيب عام 2023، فإن طريقتين أخريين لكتابة “محمد” هما Mohammed وMohammad موجودتان ضمن لائحة الأسماء المئة الأكثر شيوعا.

ويبلغ عدد المسلمين 3.9 ملايين في إنجلترا وويلز، وتصل نسبتهم إلى 6.5 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 59.6 مليونا، وفقا لآخر إحصاء سكاني أجريَ عام 2021، مع ملاحظة أن هذا هو عدد المسلمين الذين يحملون الجنسية البريطانية، ولا يشمل المسلمين المقيمين لأغراض محددة مثل الدراسة أو العمل لفترة معينة.

وفي عام 2011 كان عدد المسلمين في إنجلترا وويلز 2.7 مليون نسمة، وكانت نسبتهم وقتها نحو أي 4.9 في المئة من عموم السكان.

ولدى الإناث، لم يُسجَّل أي تغيير في صدارة الترتيب، إذ احتفظت أوليفيا وإميليا وإيسلا بالمراكز الثلاثة الأولى في الترتيب.