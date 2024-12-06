مقتدى الصدر يعلن موقفه من إرسال قوات عراقية إلى سوريا

طالب زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، الخميس، الحكومة العراقية وكافة القوى الأمنية والميلشيات بعدم التدخل في الحرب الدائرة في سوريا بين جيش النظام والمعارضة المسلحة، “وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب”، محذرا في ذات الوقت من مخططات خارجية “لبث الفرقة”.

وقال الصدر في منشور على منصة إكس “نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة، ولا نملك لشعبها الحر الأبي بكل طوائفه إلا الدعاء، عسى الله أن يدفع عنهم البلاء والإرهاب والتشدّد والظلم والظلام والطائفية والتدخلات الخارجية”.

وأضاف الصدر في منشوره “نحن ما زلنا على موقفنا من عدم التدخل بالشأن السوري، وعدم الوقوف ضد قرارات الشعب فهو المعني الوحيد بتقرير مصيره”.

وتابع الصدر قائلا إنه “يأمل من الجميع أن لا ينجر خلف مخططات الثالوث المشؤوم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، ومن لف لفها لتدمير الدين ووحدة الصف وبث الفرقة”.

كما طالب الصدر بعدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والميلشيات والقوات الامنية في الشأن السوري، كما كان ديدن بعضهم فيما سبق، بل ويجب على الحكومة منعهم من ذلك”.

رسالة لرئيس وزراء العراق

وكان أبو محمد الجولاني، قائد غرفة عمليات الفصائل السورية المسلحة، حث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان مصور الخميس على عدم السماح للحشد الشعبي بالتدخل في سوريا.

وقال الجولاني “هناك الكثير من المخاوف والأوهام التي يظن بها بعض من الساسة العراقيين على أن ما يجري في سوريا سيمتد الى العراق. وأنا أقول جازما هذا الأمر خاطئ مئة بالمئة”.

وتمكنت المعارضة السورية المسلحة من السيطرة على حماة الخميس، وذلك بعد أيام من سيطرتها على حلب، ثاني أكبر المدن السورية، وقبلها محافظة إدلب الكامل، وذلك استمرارا لتقدمها السريع في المناطق التي كان النظام السوري يسيطر عليها، منذ أن بدأت هجومها في محافظة حلب في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.