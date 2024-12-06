يهود أمريكيون يعلنون دعمهم لفلسطين والمقاومة في مواجهة الاحتلال (فيديو)

أعرب عدد من الشباب اليهود في الولايات المتحدة عن دعمهم الصريح للقضية الفلسطينية وللمقاومة في غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، رافضين احتكار إسرائيل لتمثيل اليهود في العالم.

وفي لقاءات مع الجزيرة مباشر، أشار ناشطون من اليهود الأمريكيين إلى تحول سياسي واضح بين الشباب اليهودي في أمريكا، الذين أعلنوا بشكل واضح دعمهم لحقوق الفلسطينيين وتعاطفهم مع نضال الشعب الفلسطيني، بل وحتى تأييد حركة حماس بوصفها ممثلا للمقاومة ضد الاحتلال و”الإبادة”.

وقال الحاخام اليهودي ييتس دوتشخ للجزيرة مباشر “نحن هنا اليوم بهدف الانضمام إلى ملايين الأشخاص في العالم الذين يقفون من أجل فلسطين ويقولون: لا للإبادة الجماعية”.

وأضاف دوتشخ “نحن يهود، ونحن هنا اليوم لنقول إننا نشعر بالحرج عندما تغطي دولة إسرائيل على إبادتها الجماعية باسم ديننا أو باسم هويتنا، لكن هذا خاطئ، فاليهود في العالم يقفون ضد هذا الانطباع وضد هذه الإبادة الجماعية وضد الاحتلال المستمر لأكثر من 76 عاما”.

“مفهوم الصهيونية ضد الدين اليهودي”

وأكد الحاخام أن مفهوم الصهيونية بأكمله ضد دينه اليهودي، موضحا “نحن بحاجة إلى التخلص من هذا الاحتلال، من هذه الإبادة الجماعية، من عدوان الحركة الصهيونية، وعندها سنحقق السلام سريعا مع كل الشعب الفلسطيني”.

وتابع دوتشخ “لقد التقينا كل قادة حماس وحزب الله في الماضي، ونرى أن التاريخ الفعلي هو ما نراه اليوم. لقد عشنا في سلام رائع مع الشعب الفلسطيني لمئات السنين، ولم نكن نحتاج إلى أي من منظمات حقوق الإنسان لحمايتنا، لذا فإن الاحتلال هو المشكلة”.

دعم شباب يهودي أمريكي لفلسطين

من جانبه، قال الناشط إيتان غرونر من منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام “في تجربتي، أرى أن الشباب اليهودي والشباب في أمريكا عموما يدعمون فلسطين بشكل هائل، وهذا تغيير سياسي”.

ولفت الناشط إلى أن وجهات نظرهم السياسية لم تعد خاضعة لسيطرة وسائل الإعلام الرئيسية التي تخبر العالم بأن أمريكا يجب أن تدعم إسرائيل، وأضاف “نحن نعلم أن هذا كذب، وأعتقد أن الحركات في الولايات المتحدة تنامت بشكل هائل ردا على الإبادة الجماعية”.

من جانبه، قال العضو المؤسس بحركة الشباب الفلسطيني في نيويورك طاهر الدحلة “أعتقد أننا وجدنا في الفترة الأخيرة من بدء حرب الإبادة الجارية على شعبنا في قطاع غزة أن الشباب الأمريكي خاصة والشباب الغربي بالعموم له إقبال رهيب على دعم القضية الفلسطينية”.

أما الطالب اليهودي ديفيد لاف فقد أبدى دعما صريحا لحركة حماس، قائلا “أنا أؤيد حماس بشدة، وأرى أنهم جماعة مقاومة تحارب الاستعمار والإبادة الجماعية، وأقول بكل تأكيد إنك كلما كنت أصغر سنا كنت أكثر تقدمية خصوصا فيما يتعلق بقضية فلسطين”.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 44 ألف شهيد، وأكثر من 105 آلاف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، وآلاف المفقودين تحت حطام المباني المدمرة، وأجبر أغلبية سكان غزة على النزوح من منازلهم إلى مخيمات الإيواء.