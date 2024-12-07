المعارضة السورية المسلحة تعلن سيطرتها على مدينة درعا بشكل كامل (فيديو)

أعلنت المعارضة السورية المسلحة في ساعة مبكرة السبت سيطرتها على مدينة درعا، مركز المحافظة الجنوبية المحاذية للحدود الأردنية، بعد انسحاب قوات النظام السوري.

وقالت إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية في بيان لها إن “مدينة درعا بالكامل أصبحت محررة من قبضة النظام وميليشياته”.

بدوره، قال مراسل الجزيرة مباشر إن أكثر من مئة عنصر تابعين للنظام السوري أعلنوا انشقاقهم عن قوات النظام في المدينة.

وأكد أن قوات النظام السوري انسحبت من درعا باتجاه دمشق دون إطلاق رصاصة واحدة.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن النظام السوري بدأ في تحصين العاصمة دمشق من جميع الجوانب خشية تقدم قوات المعارضة نحوها.

وأشار إلى أن الفصائل المحلية في جنوب سوريا شكلت غرف عمليات في درعا والسويداء.

عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: 📌 النظام السوري بدأ في تحصين العاصمة دمشق من كل جوانبها خشية تقدم قوات المعارضة باتجاهها 📌 قوات النظام السوري انسحبت من مدينة درعا باتجاه #دمشق بدون إطلاق رصاصة واحدة 📌 الفصائل المحلية في جنوب #سوريا شكلت غرف عمليات في #درعا و #السويداء 📌 قوات… pic.twitter.com/0IA6BfhAeh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2024

أهمية درعا

وتكتسب مدينة درعا أهمية رمزية كبيرة، إذ تعتبر مهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد التي اندلعت عام 2011.

وكانت فصائل المعارضة قد سيطرت على درعا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2018، قبل أن يستعيدها النظام السوري في يوليو/تموز 2018 إثر عملية عسكرية واسعة النطاق.

وتمثل السيطرة الجديدة لفصائل المعارضة على درعا تحولاً كبيراً في موازين القوى في جنوب سوريا، وقد تؤدي إلى تداعيات إقليمية نظراً لقرب المدينة من الحدود الأردنية والإسرائيلية.

ولم يصدر عن النظام السوري أي تعليق رسمي على الأحداث الجارية في درعا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.