خلال افتتاح منتدى الدوحة.. أمير قطر يكرم 6 صحفيين “وثّقوا أصعب اللحظات” بينهم وائل الدحدوح (فيديو)

كرّم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عددًا من الصحفيين والإعلاميين خلال افتتاح منتدى الدوحة السنوي الذي تشهده العاصمة القطرية الدوحة يومي 7 و8 من ديسمبر/ كانون الأول، وذلك تقديرًا لدورهم في توثيق أصعب اللحظات رغم ما تعرّضوا له من مخاطر وتحديات، أثناء تغطيتهم للحروب والصراعات في فلسطين ولبنان وأوكرانيا.

وسلّم الشيخ تميم جائزة منتدى الدوحة إلى كل من وائل الدحدوح وكارمن جوخدار مراسلي شبكة الجزيرة، ومعتز عزايزة (مصور صحفي مستقل) وديلان كولينز وكريستينا عاصي، وصدف بوبولازاي (أفغانستان) مديرة إذاعة أرمان إف إم وأراكيزيا إف إم.

سمو الأمير المفدى يفتتح منتدى الدوحة 2024 في نسخته الـ22، تحت شعار “حتمية الابتكار”، بفندق شيراتون الدوحة. https://t.co/ID6lqwo95V pic.twitter.com/y1mvE5KGB8 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 7, 2024

الصحفيون الستة

وائل الدحدوح

الصحفي الفلسطيني ورئيس مكتب الجزيرة في غزة، رمز الالتزام والصمود، والذي حرص على الاستمرار في تقديم التقارير على الهواء مباشرة من غزة، بعد خسارته الشخصية لزوجته و3 من أبنائه وحفيده، وكثيرين من أفراد عائلته.

معتز العزايزة

صحفي ومصور فلسطيني، قام بأعمال كبيرة وحصل على متابعة ملايين الأشخاص حول العالم، بعد أن التقط أصعب اللحظات في الحرب التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2023.

كارمن جوخدار

صحفية لبنانية، تعمل مع الجزيرة، وتعرضت للإصابة خلال القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان، وعلى الرغم من الإشارات الواضحة بأنها صحفية، وهي تعمل في هذا المجال منذ 15 عامًا في بيروت.

ديلان كولينز

كبير مصوري وكالة الصحافة الفرنسية في بيروت، ويعمل في الشرق الأوسط منذ سنوات، يتحدث اللغة العربية بطلاقة، وأصيب خلال تغطيته للنزاع، عبر الحدود مع لبنان، كما أصيب خلال عمله في أوكرانيا.

كريستينا عاصي

صحفية لبنانية، تعمل في وكالة الصحافة الفرنسية وتعرضت للإصابة بقذيفة إسرائيلية أثناء تغطيتها للأحداث في جنوب لبنان.

صدف بوبولازاي

وهي إعلامية من أفغانستان تشغل منصب مديرة إذاعة “أرمان إف إم” و”أراكيزيا إف إم”.

وانطلقت أعمال منتدى الدوحة في نسخته الثانية والعشرين، صباح اليوم، تحت شعار “حتمية الابتكار” بمشاركة 4500 مشارك من أكثر من 150 دولة.

وحضر افتتاح منتدى الدوحة، رؤساء السنغال والدومينيكان وناميبيا والبوسنة والهرسك وكازاخستان ورواندا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

كما حضر رؤساء وزراء كل من مصر وسانت فنسنت وغرينادين وبربادوس، وكذلك رئيس الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة قطر.

ويعقد منتدى الدوحة سنويًا، بمشاركة كبار المسؤولين من الأكاديميين وصناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الأعمال والإعلام وممثلي العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني.