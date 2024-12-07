المعارضة السورية تنشر مشاهد لبدء دخول أرتال عسكرية إلى حمص (فيديو)

نشرت فصائل المعارضة السورية المسلحة، السبت، مقطعًا مصورًا يُظهر أرتالها العسكرية وهي تدخل مدينة حمص.

وفي تصريح له، قال المقدم حسن عبد الغني، أحد قادة المعارضة المسلحة “بدأت قواتنا الرابضة خلف خطوط العدو في تنفيذ عملياتها النوعية داخل مدينة حمص، بالتزامن مع هجوم واسع لقواتنا من عدة محاور”.

وأضاف في تطور لاحق: “قواتنا تدخل الفرقة 26 وبلدة المشرفة إضافة إلى 13 قرية وبلدة أخرى على تخوم مدينة حمص”.

بدأت قواتنا الرابضة خلف خطوط العدو في تنفيذ عملياتها النوعية داخل مدينة حمص، بالتزامن مع هجوم واسع لقواتنا من عدة محاور.#إدارة_العمليات_العسكرية #ردع_العدوان — حسن عبد الغني (@hasanabdalgany) December 7, 2024

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية السيطرة على حاجز ملوك، وهو أهم حواجز ريف حمص ويُعد بوابة مدينة حمص، بعد اشتباكات مع قوات النظام.

وفي السياق ذاته، أصدرت إدارة العمليات العسكرية للمعارضة بيانًا أكدت فيه استهداف طائرات مسيَّرة تابعة لها لمواقع تابعة للنظام السوري في مدينة حمص.

وأظهرت مشاهد المقطع الطائرة المسيَّرة “شاهين” وهي تلقي قذيفة على مجموعة من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى قوات النظام.

شاهين تنقض على فلول النظام المجرم في حمص #إدارة_العمليات_العسكرية #ردع_العدوان pic.twitter.com/Q5HlT4pOH4 — أرشيف الثورة السورية Syrian Revolution Archive (@syr_rev_archive) December 7, 2024

كما استهدفت مسيَّرات شاهين رتلًا لقوات النظام كان في حالة انسحاب بقرية المختارية شمال حمص، وأكدت “إدارة العمليات العسكرية” تحقيق إصابات مباشرة.

وفي مشاهد أخرى، بثت المعارضة لقطات تُظهر استهدافها لمواقع قوات النظام في ريف حمص.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في وقت تشهد فيه سوريا تطورات ميدانية متسارعة.

واندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة بريف حلب الغربي في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني، وتمكنت الفصائل من السيطرة على مركز مدينة حلب ومعظم مناطق إدلب في 30 من نوفمبر.

والخميس، طردت الفصائل قوات النظام من محافظة حماة بعد اشتباكات عنيفة. أما الجمعة، فواصلت الفصائل تقدمها وسيطرت على مناطق جديدة في حمص ذات الأهمية الاستراتيجية على طريق دمشق.