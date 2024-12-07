المدير العام للصحة في غزة: ننتظر إعلان وفاة الأطفال والمرضى في مستشفى كمال عدوان

قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع بوابل من القذائف، مما أدى إلى إصابة مرضى وكوادر طبية وتدمير منشآت حيوية في المستشفى.

وأضاف البرش في تصريحات صحفية “ننتظر إعلان وفاة الأطفال والمرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين جراء انقطاع الكهرباء بعد استهداف إسرائيل للمولدات”، مشيرا إلى أن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى اشتعال النيران في مولدات الكهرباء.

تصريح مرعب من شمال غزة في ظل زحمة الأحداث في سوريا الدكتور منير البرش، مدير عام الصحة في غزة يعلن عن انتظار وفاة الأطفال والمرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى كمال عدوان في شمال غزة . pic.twitter.com/77xf4DDzZa — Tamer | تامر (@tamerqdh) December 7, 2024

من جانبه، أوضح مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، السبت، أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن تدمير خزانات المياه والأكسجين والوقود، مما تسبب في اندلاع حريق بمرافق المستشفى وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال أبو صفية “المستشفى تعرَّض لوابل من القذائف الإسرائيلية بشكل مباشر ومن جميع الاتجاهات، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الكوادر الصحية والمرضى”.

وناشد أبو صفية المؤسسات الدولية والأممية التدخل العاجل لحماية المستشفى والعاملين فيه من “بطش الجيش الإسرائيلي”.

الدكتور حسام ابو صفية يتحدث عن الوضع الكارثي في مستشفى كمال عدوان pic.twitter.com/Gh0lsZqyBs — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 7, 2024

والجمعة، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على المنظومة الصحية بقطاع غزة الذي يشهد إبادة منذ أكثر من عام.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح الجيش الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.