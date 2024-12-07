وول ستريت جورنال: زوجة وأبناء الأسد في روسيا ومسؤولون مصريون وأردنيون يحثونه على المغادرة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير نشرته الجمعة عن مسؤولين أمنيين سوريين ومسؤولين عرب أن مسؤولين مصريين وأردنيين حثوا رئيس النظام بشار الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى.

وأضافت هذه المصادر للصحيفة أن الأسد لايزال حتى الجمعة في سوريا، فيما سافرت زوجته وأولاده إلى روسيا الأسبوع الماضي، وسافر أشقاء زوجته إلى الإمارات.

كما نقلت الصحيفة عن مصادرها من المسؤوليين السوريين والعرب أن الأسد طلب من تركيا التدخل لوقف الهجمات التي تشنها المعارضة السورية المسلحة، كما طلب الحصول على أسلحة ومعلومات استخبارية من عدة دول، من بينها مصر والإمارات والأردن والعراق، لكن طلبه قوبل بالرفض من هذه الدول حتى الآن.

معركة حاسمة في حمص

وذكرت الصحيفة أن المعركة الوشيكة في حمص سوف تكون حاسمة لنظام الأسد الذي لم يتمكن حتى الآن من صد هجوم قوات المعارضة على مدن كبيرة مثل حلب وحماة.

يذكر أن قوات المعارضة السورية دخلت مدينة حماة الخميس، فيما بدأت في التوغل في ريف حمص الشمالي الجمعة، وذلك بعد أيام من سيطرتها على حلب، ثاني أكبر مدن سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى مدينة حمص هي المدينة الوحيدة الكبيرة على الطريق إلى العاصمة دمشق التي لازالت في قبضة قوات النظام.

وإذا تمكنت قوات المعارضة من السيطرة على المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 800 ألف نسمة، فسوف تمنع النظام من الوصول إلى معقل الموالين له من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الأسد، في اللاذقية، كما ستحرم النظام أيضا من الحصول على دعم من القاعدة العسكرية الروسية على ساحل المتوسط.

وقال جيروم دريفون، كبير المحللين المتخصصين في الجهاد والصراعات المعاصرة في مجموعة العمل الدولية، وهي مركز أبحاث في بروكسل، للصحيفة إنه “إذا سقطت حمص فلا أرى طريقة يمكن أن ينجو بها النظام”.

وأشارت ريم تركماني، مديرة برنامح أبحاث الصراع في سوريا في كلية لندن للاقتصاد، إلى أن “العمودين الرئيسيين الذين كان يستند عليهما نظام الأسد هما: أولا القاعدة الموالية له، وثانيا الدعم الخارجي من إيران وروسيا”، موضحة أنه في الوقت الحالي هناك تساؤلات كثيرة عن القوى التي استند إليها الأسد داخليا وخارجيا.

قوات الأسد لن تخاطر بحياتها لأجله

وأوضحت الصحيفة أن الأسد تمكن من البقاء في السلطة بمساعدة ورسيا وإيران، عقب الانتفاضة على حكمه في عام 2011، وتمكن من استعادة السيطرة على نحو 70% من الأراضي السورية.

غير أن “العقوبات والفساد دمرت الاقتصاد”، كما ذكرت الصحيفة، ولم يستفد مناصرو النظام إلا بالقليل من المكاسب.

وأكد حايد هايد الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز أبحاث “تشاتام هاوس” في لندن أن قوات النظام ليس لديها دافع للمخاطرة بحياتها من أجل الأسد بعد 13 عاما من الحرب.

وتابع هايد قائلا “لقد قامت قوات النظام بذلك عدة مرات ولم تستفد شيئا من كل تضحياتها في الماضي”، مضيفا أن “كل هذه العوامل جعلت النظام أكثر هشاشة”.