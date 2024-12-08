التحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية بتهمة “الخيانة” واعتقال وزير الدفاع

ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد أن ممثلي الادعاء فتحوا قضية جنائية أدرجوا فيها الرئيس يون سوك يول كمشتبه به في تحقيقاتهم بسبب إعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة يونهاب، وصف مكتب المدعي العام المختص في تحقيقاته الرئيس يون “بالمتهم”.

وقالت بارك سي هيون، رئيسة الادعاء بمكتب المدعي العام في سيول، إن التحقيقات مستمرة مع يول بتهمتي الخيانة وإساءة استخدام المنصب.

وكان يول أعلن في خطاب متلفز فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد، كما قال، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.

وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.

نجاة يول من التصويت لعزله

ونجا يول من تصويت على عزله في البرلمان أمس السبت، لكن زعيم الحزب الحاكم هان دونج هون قال إن الرئيس سوف يضطر في النهاية إلى التنحي.

وقال هون، زعيم حزب قوة الشعب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء هان دوك سو اليوم الأحد، إن الرئيس لن يتدخل في الشؤون الخارجية وغيرها من شؤون الدولة قبل رحيله المبكر.

ويرى العديد من الخبراء من أن يون لن يتمكن إتمام العامين ونصف المتبقيين له في منصبه.​​​​​​​​​​​​​

اعتقال وزير الدفاع السابق

وفي ذات السياق نقلت رويترز عن وكالة يونهاب أن الادعاء العام في كوريا الجنوبية ألقى القبض على وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون اليوم الأحد لضلوعه في محاولة فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وينظر لكيم، الذي عرض الاستقالة من منصبه يوم الأربعاء، على أنه شخصية محورية في أزمة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

ووفقا لمسؤول عسكري كبير ووثائق مقدمة من نواب المعارضة لمساءلة يون وعزله أن كيم هو الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية.

وذكرت التقارير أن فريق التحقيق الخاص التابع للادعاء العام استجوب كيم، الذي حضر طواعية إلى مكتب الادعاء في منطقة سول المركزية، صباح اليوم الأحد.

استقالة وزير الداخلية

وفي سياق متصل استقال وزير الداخلية الكوري الجنوبي لي سانغ مين من منصبه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية عدة الأحد.

وفي رسالة استقالته، تحدث الوزير عن “مسؤوليته عن عدم خدمة الشعب أو الرئيس بشكل جيد”، بحسب صحيفة “جونغ أنغ إلبو”، مشيرة إلى أن يون وافق على طلبه.

يذكر أن الأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة، وتسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها.