الجزيرة مباشر داخل مقر وزارة الداخلية في دمشق (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر داخل مقر وزارة الداخلية السورية في وسط العاصمة دمشق، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وفراره في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

ودخلت الكاميرا إلى مكاتب قيادات الداخلية السورية، حيث علقت على الجدران صور بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، اللذين حكما سوريا لأكثر من نصف قرن.

وكانت الداخلية السورية هي المختصة بالتحقيق مع المعارضين لنظام بشار الأسد، وكان مبناها المكون من سبعة طوابق، مركزًا لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وأعلنت غرفة عمليات فتح دمشق، التابعة للمعارضة المسلحة، صباح اليوم الأحد، “تحرير العاصمة بالكامل من سيطرة النظام السوري وإسقاط رئيسه”.

كما أعلنت الخارجية الروسية في بيان، الأحد، أن الأسد “استقال” من منصبه وغادر البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين سوريين الأحد قولهما “هناك احتمال كبير جدًّا أن يكون رئيس النظام السابق بشار الأسد قد قُتل في حادث تحطم طائرة”، كانت في طريقها إلى الساحل السوري حيث معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها.