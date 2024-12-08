شاهد: الجولاني يعلق على سيطرة المعارضة السورية على حمص

وصف أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، قائد غرفة عمليات السورية المسلحة، سيطرة قوات المعارضة على مدينة حمص، ثالث كبرى المدن السورية، بـ”الحدث التاريخي”.

وقال الجولاني في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تلغرام “نعيش في اللحظات الأخيرة لتحرير مدينة حمص. هذا الحدث التاريخي الذي سيفصل بين الحق والباطل”.

وجاء التصريح بُعيد إعلان فصائل المعارضة توغلها داخل أحياء المدينة لتمشيطها إثر انسحاب القوات الحكومية منها.

بدورها، نفت وزارة الدفاع السورية في بيان دخول الفصائل إلى مدينة حمص، قائلة إن “منصات إعلامية تابعة لمنظمات إرهابية تنشر أخبارا مضللة حول دخول إرهابيين إلى مدينة حمص”.

وأكدت الوزارة أن “الوضع آمن ومستقر وقواتنا المسلحة منتشرة حول المدينة”.

وتأتي هذه التطورات في سياق تقدم ميداني متسارع تحققه قوات المعارضة في محافظات عدة.

وتعد حمص مدينة استراتيجية نظرًا لموقعها الجغرافي في وسط سوريا، حيث تربط العاصمة دمشق بالساحل السوري والمناطق الشمالية من البلاد.