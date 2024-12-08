المعارضة السورية تطلق سراح معتقلي سجن صيدنايا وتدخل العاصمة دمشق (فيديو)

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم الأحد عن إطلاق سراح السجناء في سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن المعارضة أطلقت سراح كافة السجناء من سجن صيدنايا، الذي يعد أحد أكثر السجون العسكرية تحصينا في سوريا ورمزا لقمع النظام.

وأضاف أن عملية تحرير السجن تمت بعد اقتحامه من قبل قوات المعارضة، التي تمكنت من السيطرة عليه بالكامل.

ويعرف سجن صيدنايا، الواقع على بعد 30 كيلومترا شمال دمشق، بـ”المسلخ البشري” بسبب ممارسات التعذيب الوحشية والظروف اللاإنسانية داخله.

وكانت منظمات حقوقية دولية قد وثقت إعدام آلاف المعتقلين فيه منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث قدرت منظمة العفو الدولية عدد من أُعدموا في السجن بنحو 13 ألف شخص بين عامي 2011 و2015.

المعارضة المسلحة تدخل العاصمة دمشق

وفي سياق متصل، بدأت قوات المعارضة المسلحة دخول العاصمة دمشق، في وقت أخلى فيه جيش النظام السوري مطار دمشق الدولي فجر الأحد.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن قوات تابعة للنظام السوري بدأت بإخلاء مواقعها الأمنية والعسكرية وسط العاصمة دمشق.

كما أكدت مصادر المعارضة فرار عناصر من الحرس الجمهوري من حي المالكي، حيث يقع منزل رئيس النظام بشار الأسد. وأضافت المصادر أن قواتها أصبحت خلف خطوط النظام وهي بصدد البحث عن الأسد في دمشق.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد أيام من سيطرة فصائل المعارضة على مدن كبرى في أنحاء متفرقة من سوريا، بما فيها حمص وحلب وحماة، مما يشير إلى تحول دراماتيكي في موازين القوى على الأرض.