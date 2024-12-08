رويترز: بشار الأسد يغادر دمشق وقيادة الجيش تؤكد سقوط النظام

أفادت مصادر متطابقة بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد غادر العاصمة دمشق إلى وجهة غير معلومة، في وقت أعلنت فيه المعارضة دخول دمشق.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة رويترز إن الأسد غادر البلاد على متن طائرة، فيما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن مغادرته تمت عبر مطار دمشق الدولي.

وقال مصدر عسكري سوري مطلع لرويترز إن “قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط النظام”.

وأشارت مصادر محلية للجزيرة مباشر إلى أن مآذن جوامع دمشق صدحت بالتكبيرات والتهليلات، في حين ذكرت مواقع سورية توقف جميع الرحلات في مطار دمشق الدولي وإخلاءه من العاملين.

السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون

وأكدت مصادر من المعارضة المسلحة للجزيرة مباشر انسحاب ضباط وعناصر النظام من مقر وزارة الدفاع وقيادة الأركان في دمشق.

وأعلنت المعارضة المسلحة أنها تتجه للسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة دمشق، حيث تعتزم إذاعة ما وصفته بـ”بيان النصر على الأسد”.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان تجمع آلاف السوريين وسط دمشق للاحتفال بـ”الحرية”.