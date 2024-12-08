الجولاني يوجه رسالة إلى “الثوار” وقوات النظام السوري

أكد أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، قائد غرفة عمليات الفصائل السورية المسلحة، أن إسقاط نظام بشار الأسد أصبح “قاب قوسين أو أدنى”.

وقال الشرع في رسالة وجهها السبت، مقاتلي المعارضة الذين وصفهم بأنهم “ثوارنا الأبطال”، قائلا: “لقد أصبحتم على أعتاب حمص ودمشق، وبات إسقاط نظام الإجرام قاب قوسين أو أدنى”.

ودعى في رسالته “الثوار” إلى التحلي بـ”الرحمة والرفق” تجاه المدنيين، وقال: “أجدد لكم وصيتي إخواني بالرحمة والرفق واللين بأهلنا في المدن والقرى التي تدخلونها فاتحين متواضعين”.

كما وجه رسالة إلى قوات النظام السوري، قائلًا إن “من دخل بيته وأغلق بابه وأمسك عنه لسانه فهو آمن”، مضيفًا أن “من أعلن انشقاقه عن النظام المجرم ووضع سلاحه وسلم نفسه فهو آمن”.

وكان الجولاني أكد في مقابلة قبل أيام على أنه ليس لدى المدنيين ما يخشونه في إدارة المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في سوريا.

وأوضح أن “الأشخاص الذين يخشون الحكم الإسلامي إما أنهم رأوا تطبيقات غير صحيحة له أو لم يفهموه بشكل صحيح”، وتصور أنه إذا نجحت قوى المعارضة في الإطاحة بنظام الأسد، فسيتحول إلى “دولة حكم ومؤسسات وما إلى ذلك”.

وتشن فصائل المعارضة المسلحة هجوما خاطفا منذ نحو أسبوع أدى إلى سيطرتها على مدينتي حلب وحماة وإعلان بدء “تطويق” دمشق.