من داخل التلفزيون السوري.. غرفة عمليات فتح دمشق تذيع “بيان النصر” (شاهد)

في بيان بثه التلفزيون السوري، أعلنت (غرفة عمليات فتح دمشق) التابعة للمعارضة المسلحة، صباح اليوم الأحد، “تحرير” العاصمة بالكامل من سيطرة النظام السوري وإسقاط رئيسه بشار الأسد.

وسيطرت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة، فجر اليوم، على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وقالت إنها ستذيع من خلاله “بيان النصر على الأسد”.

“تحرير” العاصمة بالكامل

وجاء في البيان الذي استُهل بعبارة (بسم الله الرحمن الرحيم) “تم بحمد الله تعالى تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النظام”.

ودعا البيان الذي أذيع بشكل متكرر، إلى الحفاظ على ممتلكات الدولة السورية الحرة، وحثّ المجاهدين والمواطنين على تحمّل مسؤولياتهم في حماية المنشآت العامة والخاصة. وشدّد على أن سوريا الجديدة هي وطن لجميع السوريين بمختلف أطيافهم، مؤكداً على روح الوحدة الوطنية والمساواة بين الجميع.

وأضاف البيان “إن غرفة عمليات فتح دمشق تهيب بالإخوة المجاهدين والمواطنين الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية الحرة. عاشت سوريا حرة أبية لكل السوريين بجميع أطيافهم”.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التطورات الميدانية السريعة التي شهدتها الأيام الماضية، حيث تمكنت المعارضة من السيطرة على مناطق واسعة من العاصمة وصولاً إلى القصر الجمهوري. وترافق ذلك مع إطلاق سراح آلاف المعتقلين من السجون، ما يشكل نقطة تحول تاريخية في مسار الأزمة السورية التي استمرت لأكثر من عقد.

وفي الأثناء، لم يصدر أي تعليق من جهة النظام السوري، وسط أنباء عن مغادرة رئيس النظام بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين البلاد.