“نم قرير العين يا أبي”.. المنشد يحيى حوى يستعد لـ”أفراح حماة” ويوجه رسالة إلى السوريين (فيديو)

“نم قرير العين يا والدي، نم قرير العين يا عمي”.. كانت هذه كلمات كتبها المنشد السوري يحيى حوى، حين تلقى خبر تحرر مدينة حماة بأيدي المعارضة المسلحة.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر من كندا حيث يقيم، قال يحيى حوى إن لحظة استقباله خبر تحرر حماة أنعش لديه الذاكرة بما جرى حين كان في الخامسة من عمره، وأُجبِر على الخروج من المدينة.

نم قرير العين يا أبي 💔

نم قرير العين يا عمي من شهداء محزرة #حماة قبل 43 عام

تم اطلاق الرصاص عليهم أمام اعيننا وكنا اطفالا صغاراً

استشهدوا مع بعض 😭😭 #حماة_تتحرر #حماه #سوريا pic.twitter.com/LwoKpuIvrZ — يحيى حوى (@yahyahawwa) December 5, 2024

“أوقفوهم وأطلقوا النار عليهم”

وأضاف “لمّا كنت صغير لمّا جاء الجيش السوري، والدي وعمي من شهداء مجزرة حماة عام 1982، كنت طفل صغير، جاء الجيش وسحبهم، بعد أن قصف المدينة لمدة شهر تقريبًا”.

وتابع متأثرًا “أخذوا والدي وعمي وكنت عمري 5 سنوات، شاهدت كيف أخدوهم من المسجد وأوقفوهم وأطلقوا النار عليهم، أخويا حاول ينزل طردوه، وشافونا عم نتفرج أطلقوا علينا الرصاص من نوافذ البلكونة”.

بكاء الفرح

وعن شعوره لحظة سماعه خبر دخول المعارضة حماة، قال “شعوري لما دخلوا الثوار مدينة حماة، فرح ممتزج بالدموع في كل لحظة وكل دقيقة، اتصالات جاتني من كل حتة في العالم، كنت أنهار بالبكاء، تحرير حماة ليس كتحرير أي مدينة أخرى، كان شعور عظيم، أشعر أنه حلم”.

وعن خططه المقبلة، قال حوى “بدأت أحزم أمتعتي للنزول إلى حماة وزيارتها قريبًا بإذن الله”.

“أفراح حماة”

وأوضح أنه يستعد الآن لإنتاج أغنية بعنوان “أفراح حماة”، بعد أن قدَّم سابقًا عملين عن المدينة؛ أحدهما بعنوان “موّال أبي” والآخر “وغنت حماة”.

ووجَّه يحيى حوى رسالة إلى كل السوريين “لا بد أن نضع أيدينا بأيدي بعض، ونتكاتف لبناء بلدنا، يجب محاسبة المجرمين الذين أجرموا في حق سوريا“.